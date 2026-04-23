Irujo dice que la llegada de Hithium contribuirá "de manera sustancial a la transición energética de Europa"

Archivo - El consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo, durante una rueda de prensa, en el Palacio de Navarra, a 10 de marzo de 2026, en Pamplona, Navarra (España). - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha afirmado que la puesta en marcha de la planta de baterías prevista por la empresa china Hithium en Navarra contribuirá "de manera sustancial a la transición energética de Europa" y ha explicado que tras meses y años de "mucho trabajo" para la llegada de esta inversión, "nos esperan meses muy intensos" para materializar la implantación del proyecto.

En respuesta a una pregunta de Geroa Bai en el pleno del Parlamento de Navarra, después de que el pasado 15 de abril se firmara en China un acuerdo entre el Gobierno foral y la empresa Hithium, Irujo ha explicado que esta inversión supondrá la creación de una planta de fabricación avanzada con una capacidad de 10 gigavatios para el montaje de baterías de almacenamiento y de 7,5 gigavatios para la producción de celdas de batería.

Se prevé que esta iniciativa, con unos 400 millones de euros de inversión, "genere aproximadamente 700 puestos de trabajo directos y contribuya de manera sustancial a la transición energética de Europa, al tiempo que refuerza aún más la sólida cooperación económica y comercial", ha destacado Irujo.

El consejero ha resaltado que esta inversión supone también "hablar de futuro de uno de nuestros sectores industriales clave, como es el sector de la industria renovable en Navarra, que ocupa aproximadamente a 7.000 personas de manera directa". "El almacenamiento de baterías es ampliamente considerado un sector de futuro", ha resaltado.

Mikel Irujo ha valorado que Hithium "ha expresado siempre su deseo de no ser la empresa china de Navarra, sino de ser una empresa más de Navarra, de incorporarse en nuestro ecosistema, y en este sentido su compromiso de incorporación en el ecosistema local es pleno, igual que Mobis -empresa coreana que ha instalado una planta de ensamblaje de baterías en Noáin-, que ya ha contado con proveedores locales para su puesta en marcha".

En esta línea, el consejero ha indicado que la puesta en marcha de la planta de Hithium "seguirá los mismos pasos y además tenemos esa propuesta de reglamento de aceleradora industrial por parte de la Unión Europea que obliga, entre otras cosas, a las inversiones extranjeras en Europa a una integración de los derechos de la propiedad intelectual, a una inversión de I+D, a utilización de cadenas de valor locales y, sobre todo, a utilización de fuerza laboral local".

Irujo ha afirmado que "otro elemento clave es la agilidad" y ha indicado que Hyundai Mobis, cuya puesta en marcha es "inminente", tuvo la tramitación de permisos administrativos "de manera muy ágil, cumpliendo todos los plazos que le habíamos puesto encima de la mesa". "Ya desde el año pasado pusimos en contacto a Hithium con Mobis para que les explicaran la agilidad con la que habíamos procedido a la hora de autorizar todos los pasos que tenía que dar", ha señalado.

El consejero ha explicado que "estamos trabajando en estrechas relaciones con China" y ha explicado que "allí el peso del Gobierno es mucho mayor que aquí". "Institucionalmente, estamos trabajando en varias relaciones y eso es muy importante para facilitar las cosas, no solo ante el proyecto de Hithium, sino que nuestra ambición es muy grande, porque estamos trabajando para atraer algún otro proyecto de inversión para Navarra en el futuro", ha señalado.

El parlamentario de Geroa Bai Mikel Asiain ha destacado que la firma del acuerdo la semana pasada en China "es un paso más, muy importante, y la llegada de Hithium a Navarra está más cerca, pues según la propia empresa, esperan estar en marcha a lo largo de 2027".

Asiain ha incidido en la importancia de este proyecto, con "algo más de 400 millones de inversión y 700 puestos de trabajo directos, además de ser en un sector estratégico, ligado a la transición ecológica".