Irujo dice sobre el proyecto de palas eólicas de madera que "el primer paso es localizar un inversor privado"

Archivo - El consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno foral, Mikel Irujo, ha manifestado este miércoles que, ante el proyecto de una fábrica de palas eólicas de madera, la empresa está buscando "aquí y en todo de la Unión Europea un posible emplazamiento", pero ha indicado que "el primer paso que tienen que dar es la localización de un inversor privado que acompañe y que impulse el propio proyecto". "Aquí, cuando anunciamos proyectos de inversión es porque están ya lo suficientemente maduros y en un momento de cristalizar", ha afirmado.

En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, Irujo ha explicado que el proyecto "tiene una subvención que viene directa de la Unión Europea" y ha insistido en que "cuando hacemos anuncios es porque vemos que están en un grado de madurez suficiente". "No hacemos, como pueden hacer en otras comunidades, alguna vecina, que simplemente van anunciando posibles proyectos de inversión y van acumulándose a un saco que va incrementando en millones o en miles de millones, pero que realmente pueden tener todavía un recorrido muy incierto", ha dicho.

Irujo ha expuesto así que "en este caso, contacto sí, pero estamos en la búsqueda, nosotros y ellos mayormente, de un socio, un inversor privado que pueda ser quien lleve a buen término esta actividad"; una actividad, ha dicho, que "se encuentra en un momento muy delicado".

Irujo ha señalado, sobre la industria eólica, que "llevamos tres años ya peleando delante de la Comisión Europea, junto con otras veinte regiones de la Unión Europea, en defensa del futuro de la industria eólica, que se encuentra en una situación francamente debilitada en los últimos cinco años, y especialmente por la competencia de empresas que vienen mayormente de China".

Ha indicado, en este sentido, que "las importaciones de China en el sector eólico se han incrementado en un 500% en los últimos cuatro años en la Unión Europea, con lo cual necesitamos sí o sí que ese reglamento que se está debatiendo ahora mismo en Bruselas, que es el reglamento de aceleradora industrial europeo contemple esa obligación de que haya contenido que se tenga que fabricar en Europa, incluidas, por ejemplo, las palas".

El consejero ha manifestado que "solo nos queda una fábrica de palas en toda la Unión Europea y es la que tenemos aquí en Lumbier". "Estamos en un sector, la industria renovable, que está muy delicado. Hemos dicho más de una vez, hemos alertado a Bruselas que estamos en una situación de SOS industrial", ha indicado, para exponer que "son decenas de empresas las que siguen cerrando en Alemania, especialmente, o en Europa central".