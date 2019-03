Iruñea Antitaurina inaugura la exposición 'Toros/Zezenak' para reflexionar sobre el maltrato animal en San Fermín

Publicado 09/03/2019 19:04:43 CET

Iruñea Antitaurina ha inaugurado este sábado en el Palacio Condestable de Pamplona la exposición 'Toros/Zezenak', que consta de una exposición fotográfica y multimedia de diversos autores y que finalizará el 21 de marzo con una proyección del documental 'Bullfight' a cargo de su director Iago Prada.

Una exposición en la que Iruñea Antitaurina ha invitado a tres artistas "con tres miradas diferentes sobre la tauromaquia desde una perspectiva contra el maltrato animal". "A través del arte de la fotografía y del audiovisual queremos contribuir e impulsar el debate que nuestra ciudad debe realizar sobre si es licito que una parte de nuestras fiestas estén basadas en el maltrato animal", han explicado desde la plataforma en un comunicado.

Iruñea Antitaurina ha resaltado que las corridas de toros "son la excepción legal al maltrato animal, lo dice la ciencia y lo dice la ley, y Pamplona debe de reflexionar para avanzar hacia unos Sanfermines sin tortura, sin muerte y sin ritos sangrientos". "No hay argumento que pueda justificar tanta crueldad, y mucho menos por diversión", ha subrayado.

Asimismo, ha animado a la ciudadanía a "tomar parte activa para acabar con esta práctica anacrónica y cruel, para que nuestros Sanfermines progresen al compás de la sociedad".

'Toros/Zezenak' está instalada en el atrio de Condestable y está formada por varias piezas. Por un lado, 'Fiesta', es una colección de fotografías de Aitor Garmendia, fotógrafo y activista por los derechos de los animales. La mayoría de las fotos han sido tomadas en los Sanfermines y forman parte de un proyecto titulado 'Tras Los Muros', que critica "las diversas situaciones de maltrato hacia los animales que no se ven". El autor ha recibido premios internacionales como el primer premio de los Tokyo International Foto Awards (TIFA) en la categoría Editorial o el primer premio del Picture of the Year International en la categoría de Ciencia e Historia Natural con su serie 'Matadero'.

Otra pieza de la muestra es 'Tauromaquia', un documental del videoperiodista Jaime Alekos que se reproducirá todos los días. Esta obra es la representación en 29 minutos de una corrida de toros en plano detalle, acompañada de citas obtenidas de obras de la literatura taurina. Para realizar este documental, Alekos ha acudido a 23 corridas de toros en plazas de 1ª, 2ª y 3ª categoría en 15 ciudades distintas, un proceso que le ha costado tres años culminarlo.

Esta obra ha ganado diversos premios internacionales en la categoría de mejor corto documental como el Festival de Cine Solidario de Guadalajara, Autumn in Voronet International Film Festival (Rumania), Bahia Independent film festival (Brasil) o Mediterranean Film festival (Francia). El autor también recibió en 2018 un Premio a la Excelencia en la 75 edición del Picture of the Year International, por su investigación sobre las torturas de la policía húngara a migrantes y participó con su cobertura de los desahucios durante la crisis financiera en 'Fragil Equilibro', ganadora del Goya a la Mejor Película Documental 2017.

Finalmente, pieza 'Bullfight' es una exposición en base al documental del realizador Iago Prada. Consta de fotografías de corridas de toros, una pequeña escultura en representación de los miles de toros muertos en festejos, vitrinas con una puya, banderillas y una puntilla, y un recipiente en el que se muestra la cantidad de sangre que pierde el animal en cada tercio.

Como punto y final de la exposición, el 21 de marzo asistirá a Pamplona Iago Prada a presentar su documental 'Bullfight'. La película consiste en la emisión de un festejo taurino en el que siete cámaras de cine y diez micrófonos ultra direccionales siguen en todo momento al animal, capturando unas imágenes y sonidos "limpios y crudos" que son acompañados de los comentarios sobre lo que le ocurre al toro en cada momento del veterinario Enrique Zaldívar, presidente de AVATMA (Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y del Maltrato animal). El documental ha sido presentado en media docena de países europeos y recientemente en el estado.