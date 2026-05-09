El ISPLN estrena identidad visual propia para visibilizar su labor en la protección y promoción de la salud pública

Nueva identidad visual del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) estrena una identidad visual propia, con el fin de visibilizar la labor que realiza en las diferentes áreas de salud pública, como la protección y promoción de la salud, vigilancia y prevención de riesgos. Para ello, se ha creado una imagen común "que permitirá a la ciudadanía identificar a la entidad y, al mismo tiempo, aglutinar en una misma marca los distintos servicios que ofrece".

Con este nuevo diseño se pretende "favorecer el acceso a información institucional, impulsar una comunicación basada en la confianza y, como resultado, promover hábitos de vida saludable en la población", señalan desde el Gobierno de Navarra.

El ISPLN es un organismo técnico-asistencial en el que trabajan 382 personas. Su objeto es velar por la salud pública de la población. Según la Estrategia de salud pública 2022 del Ministerio de Sanidad, la salud pública "se encarga de la protección y la promoción de la salud, así como la prevención de la enfermedad, como objetivos que toda sociedad debe aspirar a lograr". Para ello, las administraciones públicas con la participación del resto de la sociedad organizan actividades "que tienen en cuenta las necesidades de todas las personas, con independencia de su lugar de nacimiento, edad, sexo, condición social o económica, y las costumbres culturales, sociales y religiosas que puedan existir".

Para cumplir con esta labor, el ISPLN se organiza en dos subdirecciones y tres servicios. Por un lado, está la subdirección de Salud Pública, que se centra en la promoción de la salud, vigilancia, prevención e intervención sobre problemas colectivos de salud, donde se encuentran el servicio de Promoción de la Salud Comunitaria, el Observatorio de Salud Pública de Navarra y la sección de Docencia, Investigación e Innovación.

Por otro lado, la subdirección de Salud Laboral asesora técnicamente sobre prevención de riesgos laborales y protección de la salud de la población trabajadora, desarrollando actuaciones de prevención que inciden en las condiciones laborales. Para ello, se estructura en tres servicios: los servicios Técnico y Sanitario de Salud Laboral y el de Prevención de Riesgos Laborales.

Además, están los servicios de: Epidemiología y Prevención Sanitaria, que trabaja la vigilancia, prevención y detección precoz; Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental, encargado de la protección de la salud y la gestión del Laboratorio de Salud Pública; y Gestión Económica y Profesionales.

Entre otras muchas cuestiones se encarga de los programas de vacunación, del control del agua que consumimos o de los mataderos, de la vigilancia de las piscinas y también realiza análisis y estudios de distintas enfermedades o dolencias, como cáncer, problemas de salud de origen laboral, brotes de origen infeccioso, infartos o infecciones de transmisión sexual.

Por este motivo, el Ejecutivo foral ha incidido en la importancia de que "las personas identifiquen al ISPLN de manera sencilla cuando emite un mensaje y/o aviso". Por ejemplo, cuando en verano ofrece recomendaciones sanitarias para prevenir que las altas temperaturas afecten a la salud de la población, especialmente la más vulnerable; cuando invita a participar en los diferentes programas de detección precoz, como el de mama, colon o cuello de útero; o cuando promueve campañas de sensibilización para promover la actividad física, una sexualidad saludable o prevenir las caídas de altura en el trabajo.

CÓMO SE HA CREADO LA NUEVA IMAGEN

El diseño representa de una manera abstracta los conceptos clave que definen al ISPLN: la salud, la ciudadanía, la transversalidad y Navarra. La salud como razón de ser y misión principal. La ciudadanía, como destinataria y usuaria. La transversalidad, por "la multidimensión de la entidad, por cómo conecta entre sí y crea comunidad". Y Navarra, como territorio de acción.

El resultado es un isotipo o icono compacto, abstracto y versátil, en el que destaca el rojo del Gobierno de Navarra, que ayuda a mantener esa vinculación. Para la letra, se ha elegido una familia tipográfica neutra, profesional y que aporta cercanía. También se utilizan otros colores, "que contribuyen a generar marca y proporcionan soluciones a las necesidades que se plantean". Así, se usan el negro y el gris y, como complementarios, los tonos verde agua para el ámbito de Salud Pública y los azules, para Salud Laboral.

Además del logotipo principal, se han desarrollado isotipos o iconos para cada subdirección, servicio y sección a partir del isotipo del ISPLN. Cada diseño "simboliza de manera sutil y abstracta la función del servicio o sección al que representa, utilizando el color de su subdirección y el rojo corporativo del Instituto".

La nueva imagen corporativa se irá implementando en los distintos soportes a partir de ahora.