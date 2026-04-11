IUN y PCE reivindican la III República para "democratizar las instituciones" y "garantizar la paz"

Acto de Izquierda Unida de Navarra y PCE con motivo del aniversario de la proclamación de la II República. - IUN

PAMPLONA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de Navarra (IUN) y el PCE han reivindicado este sábado la apertura de un proceso constituyente "que desemboque en una III República capaz de democratizar las instituciones, priorizar los derechos sociales y garantizar la paz frente al belicismo actual".

Así se ha reclamado en el marco de un acto con motivo del aniversario de la proclamación de la II República que ambas formaciones han celebrado a las puertas de la plaza de toros de Pamplona, bajo el escudo republicano colocado en la fachada principal. Han intervenido Carlos Guzmán, coordinador general de IUN, e Isabel Burbano, secretaria política del PCE en Navarra.

Según recoge IUN en una nota de prensa, Guzmán ha reivindicado la III República "sin anoranzas del pasado, y no simplemente para sustituir a un rey no votado por un presidente o presidenta democráticamente elegido. Lo hacemos para reivindicar una transformación absoluta del estatus quo del Estado español".

Ha afirmado que "la ciudadanía española es ya una ciudadanía madura política y democráticamente, que no necesita el tutelaje de ningún monarca" y ha destacado que "todos los españoles y todas las españolas debemos ser ya de una vez por todas iguales ante la ley". Frente a lo que ha calificado como "la resignación monárquica del bipartidismo", IU y el PCE han insistido en que el país "necesita una modernización política, económica y social que ponga a las familias trabajadoras en el centro de la acción pública y supere los límites del modelo capitalista actual".

Por otro lado, Guzmán ha remarcado que "los y las navarras debemos volver a liderar el rechazo a las políticas belicistas", subrayando que "la guerra, el hambre, la pobreza y la desigualdad que generan los conflictos son evitables". Por eso, ha hecho un llamamiento a la "solidaridad internacional con los pueblos que sufren la ofensiva imperialista", mencionando a los pueblos palestinos, saharauis, venezolanos y cubanos. A su vez, ha recordado las Brigadas Internacionales: "Cuando el fascismo se sublevó contra la democracia, más de 60.000 voluntarios de más de 50 países vinieron a defendernos".

Carlos Guzmán ha criticado la "instrumentalización que hace la derecha de la Disposición Transitoria Cuarta mientras ignora incumplimientos sistemáticos de derechos sociales básicos". "A las derechas no les importa que se estén incumpliendo de manera sistemática cuestiones socialmente avanzadas de la Constitución, como el derecho a una vivienda digna (art. 47) o el derecho a la igualdad real (art. 14). Únicamente les importan sus obsesiones identitarias", ha reprochado.

Así, frente a "cambios cosméticos", IUN y PCE han demandado un proceso constituyente "en el que, de manera radicalmente democrática, la ciudadanía diseñe colectivamente el modelo de Estado que necesita".

Por su parte, Isabel Burbano ha subrayado que "la defensa de la república federal no es un ejercicio de nostalgia", sino "un proyecto vivo, más necesario que nunca, con un contenido político, social y económico al servicio de la mayoría social española". Ha llamado a "articular una amplia política de alianzas y acumulación de fuerzas que permita abrir un proceso constituyente hacia un sistema económico y social alternativo al capitalismo".

Asimismo, ha destacado la "vigencia del legado del Frente Popular de 1936", asegurando que "aquella victoria sindical y social sigue viva entre quienes no nos resignamos a vivir bajo el yugo fascista". En este sentido, ha trasladado el compromiso del Partido Comunista con "la construcción de un bloque político y social alternativo frente a un régimen monárquico" que, a su juicio, "sustenta a la oligarquía".

Burbano ha resaltado "la urgencia de blindar constitucionalmente derechos laborales y sociales, como el empleo estable, el salario digno, las pensiones suficientes y los servicios públicos de calidad", haciendo especial hincapié en la vivienda. "El capitalismo ha convertido un derecho fundamental en un negocio. Vivimos una emergencia habitacional provocada por la especulación y la falta de intervención pública; sin política pública, no hay derecho real a la vivienda", ha remarcado.

El acto ha concluido con un llamamientoa trabajar conjuntamente por "un futuro republicano, federal, feminista y, hoy más que nunca, también pacifista para nuestro país".