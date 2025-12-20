Izquierda Unida propone la renovación de Contigo-Zurekin en el primer semestre de 2026

Reunión de la Coordinadora de Izquierda Unida de Navarra. - IZQUIERDA UNIDA DE NAVARRA

PAMPLONA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Izquierda Unida de Navarra (IUN) ha acordado este sábado iniciar el proceso de renovación de Contigo-Zurekin, así como proponer al resto de socios de la coalición un marco temporal de seis meses para renovar el acuerdo político-organizativo y los liderazgos políticos para las elecciones forales y locales del 2027.

En esta primera reunión del máximo órgano de dirección de la organización tras la XII Asamblea General culminada en octubre, se ha aprobado el informe político presentado por el coordinador general, Carlos Guzmán, se ha ratificado las responsabilidades de los distintos órganos de dirección propuestas y se ha aprobado el balance económico del año 2025 y los presupuestos de la organización para el próximo 2026.

El informe político aprobado apuesta por "comenzar ya" los trabajos de renovación de la coalición Contigo-Zurekin para las elecciones locales y forales del año 2027. "La experiencia pasada de hace cuatro años nos debe servir de referente y de guía. Ante el ruido y la incertidumbre que rodea a nuestro espacio político a nivel estatal, en Navarra debemos articular una dinámica y una agenda propia centrada en nuestra propia realidad y en nuestras propias necesidades que nos permita obtener un buen resultado. Como en el ciclo anterior, debemos realizar un proceso de negociación sosegado y discreto, que ahuyente el ruido y la polémica de nuestra coalición", ha apostado Carlos Guzmán en un comunicado.

Izquierda Unida de Navarra ha defendido la vigencia de Contigo-Zurekin. "En la actualidad, las últimas encuestas que vamos conociendo dibujan un asentamiento electoral positivo de nuestra coalición. Incluso, algunas encuestas nos dan un tímido crecimiento porcentual abriéndonos la puerta al optimismo y la ambición", ha asegurado.

"Tras dos cursos y medio de trabajo institucional, Contigo Navarra - Zurekin Nafarroa es ya un agente político reconocido y reconocible para buena parte de la ciudadanía navarra y para la práctica totalidad de los agentes políticos, sociales y sindicales con los que interlocutamos en nuestro día a día. La apuesta por la unidad de la izquierda que realizamos en esta organización no tiene vuelta atras", ha manifestado.

En este sentido, IUN ha defendido proponer al resto de socios de la coalición "un marco temporal de seis meses" para renovar el acuerdo político-organizativo y los liderazgos políticos. "Tras un ciclo de trabajo compartido, es necesaria una reflexión compartida sobre el funcionamiento de la coalición que mejore procedimientos, reequilibre legitimidades, fortalezca posicionamientos ideológicos y renueve liderazgos", ha planteado.

Así, ha señalado que durante este primer semestre "debemos abordar el proceso de renovación político-organizativa de la coalición con el objetivo de firmar y presentar públicamente la coalición antes de los Sanfermines del 2026". "Ante un contexto político de gran incertidumbre, Contigo-Zurekin debe estar preparada organizativamente y a la ofensiva política. Para ello desde hoy mismo nos ponemos a trabajar en esta cuestión y de manera inminente iniciaremos una ronda de contactos con todos y cada uno de los compañeros de la coalición", ha anunciado Carlos Guzmán.

En el plano político IUN ha mostrado una vez más su preocupación por que "en un contexto de crecimiento macroeconómico, esa presunta bonanza económica no llegue ni mucho menos a la economía de las familias trabajadoras tal y como indica el IX Informe FOESSA publicado por Cáritas la semana pasada". "El Informe FOESSA revela que la desigualdad es el motor principal de la pobreza y la exclusión social en España y en Navarra. A pesar del crecimiento económico, España mantiene una de las tasas de desigualdad más elevadas de Europa", ha advertido.

De la misma manera, "la evolución en nuestra comunidad ha sido de incremento constante de la desigualdad, rompiendo, hasta casi igualar, la tradicional diferencia con el conjunto del Estado". "La estabilidad política que le va a otorgar al Gobierno de Navarra la reciente aprobación de los Presupuestos Generales de Navarra debe ser utilizada para desarrollar políticas públicas más atrevidas orientadas a la mayoría social. Se ha sobrepasado ya el ecuador de la legislatura, queda mucho acuerdo programático por cumplir, y hay que pisar el acelerador", ha reivindicado Guzmán.