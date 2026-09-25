Jaime Ignacio del Burgo presenta una denuncia ante la UCO por las obras de Belate

Archivo - Obras de construcción del túnel de Belate en Navarra. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Jaime Ignacio del Burgo, expresidente de la Diputación Foral de Navarra y exdiputado del Partido Popular, ha presentado una denuncia ante la UCO de la Guardia Civil por las obras de desdoblamiento del túnel de Belate, al considerar que los hechos en torno a esta infraestructura pueden ser constitutivos de los presuntos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y fraude en la contratación pública.

En su denuncia, Del Burgo plantea que la UCO debería recabar del Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra el expediente íntegro de contratación de las obras, tomar declaración a los miembros de la mesa de contratación, recabar el informe de la asesoría jurídica del Gobierno de Navarra en relación con el modificado 1 de la obra, o solicitar las actas de la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre esta adjudicación.

Del Burgo pide que la UCO proceda a la comprobación de su denuncia y dé cuenta de todo ello a la autoridad judicial competente y al Ministerio Fiscal (Fiscalía contra la corrupción y la criminalidad organizada). Además, se ofrece a comparecer ante la UCO para ratificar su denuncia.

En su escrito, que ha trasladado a los medios de comunicación, considera como presuntos responsables de los hechos a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE y exdiputado por Navarra; María Chivite, presidenta del Gobierno de Navarra; Elma Saiz, ministra y portavoz del Gobierno central, y exconsejera del Ejecutivo foral; Ramón Alzórriz, parlamentario foral del PSN; Bernardo Ciriza, exconsejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra; José Luis Arasti, consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra; Pedro López, exdirector general de Obras Públicas; Jesús Polo, presidente de la mesa de contratación de las obras de Belate; Uxue Barkos, expresidenta del Gobierno de Navarra; Óscar Chivite, consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, y Antxon Alonso, administrador de Servinabar.

En la denuncia, Del Burgo señala que "la primera decisión de afrontar el desdoblamiento" del túnel de Belate "se adoptó por el Gobierno presidido por Uxue Barkos, líder de Geroa Bai, entre 2015 y 2019". "Es ella quien toma la decisión del desdoblamiento e inicia el trámite administrativo y técnico para llevarlo a cabo. Pero será la candidata socialista María Chivite quien, en su discurso de investidura de 4 de agosto de 2019 ante el Parlamento de Navarra, declara la urgente necesidad de proceder al desdoblamiento", expone.

A continuación, afirma que "Santos Cerdán, como diputado por Navarra, se interesa" por esta obra, "entrando entonces en escena". "El 7 de febrero de 2020 asistió a una reunión en Madrid ante representantes del Gobierno de España y del Gobierno de Navarra en la que, aunque la obra era competencia exclusiva de Navarra, se solicitaba al Gobierno central una subvención de 40 millones de euros para financiar las obras, a lo que accedió el Gobierno. Cerdán justificó su presencia en la reunión entre las dos Administraciones porque como diputado se sentía en la obligación de interesarse por unas obras fundamentales para el desarrollo económico de Navarra", añade.

Del Burgo considera que "se desconocía entonces que en 2016 había comprado a Servinabar, de su amigo Antxon Alonso, el 45 por ciento de las participaciones societarias, por lo que tras su ardorosa defensa del interés general de Navarra se escondía su interés espurio personal".

La denuncia señala que "hasta este punto, aparentemente, no hay nada reprochable". "Y no se habrían producido ni el 'caso Koldo' ni el 'caso Cerdán' en lo referente a los túneles de Velate si no llega a ser porque el entonces poderoso secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español a nivel nacional convenció a sus compañeros, comenzando por la presidenta María Chivite, de que las obras del desdoblamiento de los túneles de Velate debían adjudicarse a una Unión Temporal de Empresas compuesta por Acciona Construcción, Excavaciones Osés y Servinabar 2000", considera.

Del Burgo sostiene que se produjeron "irregularidades" en la mesa de contratación de la obra de Belate, que estaba presidida por Jesús Polo, a quien, según señala, se prorrogó en el servicio activo tras cumplir los 70 años. La denuncia considera que si Cerdán "quería conseguir la adjudicación de las obras" para la UTE mencionada, "resultaba imprescindible que la futura mesa de contratación estuviera presidida por una persona de su total confianza". Del Burgo afirma que Ramón Alzórriz y Uxue Barkos firmaron una enmienda a los Presupuestos de Navarra del año 2022 que permitía prorrogar en el servicio a Jesús Polo.

El escrito de denuncia señala que la UTE hizo una baja en la licitación del 20% del presupuesto y "tan pronto como se produjo la adjudicación, comenzó a solicitar modificados". "La adjudicación se produjo en enero de 2024 y apenas tres meses después ya se estaba planteando alterar partidas relevantes de una oferta que había ganado con una baja exacta del 20%", afirma.