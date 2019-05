Javier Esparza pide el apoyo de los constitucionalistas a Navarra Suma para "un cambio de Gobierno en Navarra"

Publicado 04/05/2019 11:06:43 CET

PAMPLONA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Navarra Suma a la Presidencia del Gobierno foral, Javier Esparza, ha pedido el apoyo de los ciudadanos constitucionalistas a su candidatura en las elecciones forales del 26 de mayo para que haya "un cambio de Gobierno en Navarra".

En la presentación de la lista de Navarra Suma al Parlamento foral, Javier Esparza ha afirmado que "cuanto más fuerte sea Navarra Suma -la plataforma integrada por UPN, PP y Ciudadanos-, más real será un cambio de Gobierno en Navarra" y ha considerado que "si Navarra Suma recoge el apoyo del constitucionalismo habrá un cambio de Gobierno en Navarra".

En el acto de presentación de la candidatora han participado los 26 primeros nombres de la lista al Parlamento de Navarra, cifra que da la mayoría absoluta. Después de Javier Esparza, integran los primeros puestos de la lista, en este orden, María Jesús Valdemoros (UPN), Carlos Pérez-Nievas (Ciudadanos), José Suárez (PP), Yolanda Ibáñez (UPN), Marta Álvarez (UPN), Cristina Ibarrola (UPN), Jorge Esparza (UPN), Iñaki Iriarte (UPN) y Javier García (PP).

Durante su intervención, Javier Esparza ha afirmado que la candidatura está formada por "un equipo preparado, solvente, con garantía, renovado, que sale no solo a ganar sino a gobernar" y ha señalado que, "de la misma forma que tenemos un programa para gobernar Navarra, esto es un equipo para gobernar Navarra".

Así, ha señalado que en la lista "hay personas del norte, del sur del este y del oeste de Navarra, tenemos personas castellanoparlantes y euskaldunes, hay hombres y mujeres, afiliados a partidos, independientes, autónomos, funcionarios, emprendedores, maestros periodistas, abogados, especialistas en economía, en salud, en educación, gente que sabe de agricultura, de medio ambiente, en definitiva, un equipo solvente, preparado para liderar Navarra y para que Navarra lidere el conjunto de las Comunidades de nuestro país".

A continuación, Esparza ha interpelado a la sociedad navarra para preguntarle si "quiere un Gobierno nacionalista vasco o un proyecto en torno a Navarra Suma, un Gobierno que intente imponer el pensamiento único al conjunto de la sociedad o un Gobierno que crea en la libertad de los ciudadanos para tomar decisiones por sí mismos, un Gobierno que quiera que Navarra sea Euskadi o que quiera que Navarra sea foral, española y europea".

Javier Esparza ha afirmado que tras las próximas elecciones forales "Navarra va a tener una presidenta nacionalista o un presidente regionalista, y esa es la verdad, no hay más opciones". Por ello, ha pedido "a todos los navarros que son constitucionalistas que nos den su confianza". "Que nos den su confianza todos aquellos que no quieren que el Gobierno esté en manos del nacionalismo porque somos la única formación capaz de frenar al nacionalismo vasco en Navarra. Somos la única alternativa, por eso es esencial aglutinar el voto, que no se pierda ningún voto", ha señalado.

El candidato de Navarra Suma ha apuntado que "pactar con el nacionalismo vasco supone hacer políticas nacionalistas, por eso, un Gobierno con nacionalistas no es progresista, es un Gobierno nacionalista, porque los nacionalistas anteponen sus intereses identitarios y no las políticas sociales". "No puede haber un Gobierno progresista en Navarra con un pacto con nacionalistas. Ese Gobierno será nacionalista, no progresista. Uxue Barkos nunca va a renunciar a que Navarra sea Euskadi, como Javier Esparza no va a renunciar a que Navarra sea foral, española y europea", ha afirmado.

Tras ello, se ha preguntado si "el PSN, reconociendo que esto es así, está dispuesto a formar un Gobierno con el nacionalismo vasco". "Eso no es progresismo, eso será nacionalismo. Progresismo es las políticas que hemos hecho partidos constitucionalistas en Navarra de la mano del PSN y que han situado a Navarra a la cabeza de España", ha destacado.