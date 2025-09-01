Javier García (PPN) elude responder sobre si falseó su currículum y dice que contesta a preguntas "de interés"

PAMPLONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPN, Javier García, ha eludido este lunes responder sobre si falseó su currículum incluyendo un Grado en Gestión Comercial y Marketing, que posteriormente modificó por Máster en Marketing y Gestión Comercial de ESIC, y ha señalado a los periodistas que "si tienen alguna pregunta que sea de interés para el conjunto de los ciudadanos navarros, encantado de responder".

En la rueda de prensa tras la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento foral, los medios han preguntado varias ocasiones a García si se planteó dimitir por esta cuestión, a lo que ha eludido responder y ha señalado que "yo creo que hoy la corrupción del Partido Socialista es lo que está en la calle, es lo que preocupa y si tienen alguna pregunta que interese al conjunto de los ciudadanos navarros, encantadísimo de responder".

Interpelado nuevamente si no consideraba de interés este cambio en el currículum, ha vuelto a responder: "Insisto, si no tienen ninguna pregunta que esté en la calle, que hablemos de en lo que están los ciudadanos, de los menores....". "Sin ninguna duda yo respeto su trabajo y usted respete el mío", ha señalado García al periodista.