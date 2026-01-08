Javier Remírez, nuevo vicepresidente y portavoz del Gobierno de Navarra, e Inma Jurío, consejera de Interior

Archivo - Javier Remírez, nuevo vicepresidente primero del Gobierno de Navarra. - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo
PAMPLONA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -
Javier Remírez será el nuevo vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, además de consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Ejecutivo, dentro de la remodelación del Ejecutivo foral que ha anunciado este jueves la presidenta María Chivite. Además, Inma Jurío asumirá la cartera de Interior, Función Pública y Justicia.
De esta forma, Remírez sustituye a Félix Taberna, hasta ahora vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, y a Amparo López, portavoz del Gobierno y consejera de Interior, Función Pública y Justicia, que han sido relevados por la presidenta María Chivite.
Javier Remírez ya formó parte del primer Gobierno de María Chivite, la pasada legislatura, y actualmente era senador del PSN. Inma Jurío, hasta hace poco parlamentaria del PSN en el Legislativo foral, trabajaba actualmente en la Delegación del Gobierno en Navarra.
La jefa del Ejecutivo ha anunciado otro cambio, el nombramiento de Miriam Martón como directora general de Protección Social y Cooperación al Desarrollo, dejando así su actual cargo como directora gerente del Servicio Navarro de Empleo, puesto para el que Chivite ha propuesto a María Esther Fernández.
(Habrá ampliación)