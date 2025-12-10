Javier Taberna critica el "deterioro" de las instituciones y la "corrupción sistémica" con "epicentro" en Navarra

Archivo - Javier Taberna, presidente de la Cámara de Comercio de Navarra. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Comercio de Navarra, Javier Taberna, ha advertido este miércoles de que "nuestro sistema democrático está siendo amenazado por el deterioro progresivo" de las instituciones y la "denigrante corrupción sistémica que nos rodea" cuyo "epicentro y origen", ha dicho, está en Navarra.

En su intervención en el acto de entrega de los Premios Cámara Navarra 2025, Taberna ha afirmado que "me gustaría poder olvidar este año y si pudiera, también tacharlo del calendario", lamentando el "clima de polarización, frentismo y odio social" y a lo que ha añadido la "insólita e histórica" condena al fiscal general del Estado, que ha calificado de "magnífica sentencia", "que nos produce cuanto menos, estupor, tristeza y preocupación porque daña la reputación y seguridad jurídica de nuestro país".

De la misma manera, ha criticado que "el Legislativo se encuentra prácticamente paralizado porque el Gobierno de España ha perdido su mayoría parlamentaria y no se vislumbra ninguna solución a medio plazo, lo cual sin duda afectará gravemente a la economía española". Por todo ello, ha advertido de que "nuestro sistema democrático está siendo hoy amenazado por el deterioro progresivo de nuestras instituciones y la denigrante corrupción sistémica que nos rodea".

Taberna ha destacado, especialmente, su "vergüenza e indignación" a raíz de las informaciones sobre el 'caso Cerdán' que sitúan a Navarra "en el epicentro y origen de la corrupción en España", unido al "renacer", ha dicho, de la "kale borroka" de la mano de "la extrema izquierda independentista" que "ha empezado por dirigir sus acciones violentas hacia empresarios navarros e importantes organizaciones empresariales hermanas".

Si bien ha opinado que "no ha sido un buen año", Taberna también ha reconocido que "han existido otras épocas más difíciles y conflictivas, las cuales las hemos superado entre todos", recordando la "ejemplar Transición", que debería servir, ha dicho, "para afrontar los complicados tiempos actuales y, sobre todo, para evitar las fracturas sociales entre españoles".

Javier Taberna también ha aprovechado su discurso para hacer un repaso a la última legislatura de la Cámara Navarra, que finaliza en los próximos meses. Una de "las mejores legislaturas de mis 35 años al frente de esta institución", ha asegurado, resaltando sus resultados económicos, con un aumento de los ingresos del 24% en estos cuatro años y poniendo en valor la actividad de la Cámara durante este periodo. También ha destacado los proyectos impulsados por la entidad, especialmente el de comunidades energéticas locales "que ya están en pleno desarrollo", con la participación de 39 municipios navarros, o el despliegue de los servicios de la Cámara a 11 ayuntamientos de la Comunidad foral.

Otros hitos en esta legislatura han sido la conmemoración, en 2024, del 125º aniversario de Cámara Navarra o la entrega del Premio Especial de la Cámara a la Comunidad de Bardenas Reales, "un ejemplo perfecto de cohesión y armonía natural entre los ciudadanos y que nos demuestra que cuando nos empeñamos en un proyecto común como es la Comunidad de Bardenas, sabemos unirnos, respetarnos y convivir en paz".

FÉLIX TABERNA REIVINDICA LA "ÉTICA PÚBLICA"

El encargado de clausurar el acto ha sido el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna, quien ha reivindicado en su intervención la "cordura", el "acuerdo" y la "concordia", reivindicando la política y la "ética pública" en un momento de "sospechas de corrupción".

Taberna ha recordado el estudio presentado este martes, según el cual la ciudadanía expresaba su preocupación ante la "crispación política y la polarización". Por ello, ha reivindicado la necesidad de la "cordura". Asimismo, ha destacado la "pluralidad" y la importancia de "llegar a acuerdos con personas que no piensan como nosotros". "La voluntad ciudadana es plural y la institución debe ser respetada porque representa esa pluralidad", ha subrayado.

En tercer lugar, ha llamado a la "concordia" y a hacer un "esfuerzo de empatía". "La política no es un mal necesario, es la virtud que nos permite seguir viviendo juntos pensando diferente". La política, ha continuado, "persigue la canalización de los conflictos"; algo "fundamental para preservar nuestra propia identidad e institución".

Félix Taberna ha dicho que "no escapo de los momentos en que estamos, de sospechas de corrupción". En este sentido, ha reivindicado la "ética pública". Igualmente, ha remarcado que "la luz solar es el mejor desinfectante y este Gobierno apuesta por la transparencia al máximo", citando el proyecto de Ley Foral de Transparencia y la regulación de los 'lobbies'.