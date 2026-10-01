Javier Taberna dice que los decretos sobre vivienda son "anticonstitucionales" y que "empeoran" la situación

Archivo - Javier Taberna, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Comercio de Navarra, Javier Taberna, ha afirmado que los dos reales decretos ley de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros y que se debatirán en el Congreso este viernes son "absolutamente anticonstitucionales" y además "empeoran la situación" de la gente que "necesita un alquiler".

En respuesta a los medios de comunicación durante una rueda de prensa, Taberna ha considerado que ambos decretos "van justamente al contrario" de lo que propone la Cámara de Comercio.

A su juicio, ambos decretos, "que espero no salgan adelante ninguno de los dos", van a provocar "una huida de las inversiones, una huida absolutamente de cualquier inversión del sector privado", en un contexto en el que considera "necesaria" la colaboración público privada. "Y esto no va a existir porque no va a haber nadie que quiera tener un piso en alquiler, porque al final pierdes la propiedad", ha manifestado.

Además, ha continuado, con estos decretos no se "consigue aumentar la oferta en alquiler". "Al contrario, lo va a reducir y lo va a reducir drásticamente. Nadie va a querer poner una vivienda en alquiler", ha señalado.

Por otro lado, ha remarcado que "estos dos decretos son absolutamente anticonstitucionales", ya que según el artículo 33 de la Constitución "la propiedad privada es un derecho" que "puede ser limitado por un servicio público", pero "el artículo 53.3 de la misma Constitución lo que dice es que cualquier limitación a los derechos constitucionales necesita una ley".

"Por lo tanto, el primer elemento de anticonstitucionalidad es que se hace a través de un decreto la limitación de un derecho constitucional como es el de la propiedad privada. Dicho esto, no puedo ser más claro sobre lo que opinamos de estos decretos", ha añadido.

Preguntado por la "alternativa" que plantearía la Cámara de Comercio a estos decretos, Taberna ha respondido que "yo nunca haría en caliente una norma". A su juicio, esta norma "solamente va en favor del que ya tiene un alquiler, y en contra del propietario". Según ha remarcado, "a los que no tienen alquiler no les mejora" su situación, "al contrario" pues "empeoran la situación de la gente que necesita" un alquiler, que "son, la gran mayoría" jóvenes.

A ellos, ha dicho, "se les empeora" la situación porque "va a haber muchos menos alquileres", con lo cual "es absolutamente incoherente con el objetivo que parece que persigue el Gobierno". "La alternativa es, en todo caso, dejar que la propiedad privada se desarrolle", ha manifestado, tras subrayar que "cuanta más demanda haya, mejor se van a modular los precios, y cuanta más oferta haya, se van a modular los precios, y por lo tanto tenemos que construir".

Para que "haya más alquileres y unos precios asequibles", ha explicado que "evidentemente tiene que haber más alquileres". "¿Y cómo hay más alquileres? Fomentando, estimulando que haya esos alquileres, no yendo justamente al que es el propietario", ha indicado. Según Taberna, el ladrillo "es un refugio del ahorro, siempre lo ha sido", pero ahora esto "no se da, la gente huye de la construcción" porque con esta normativa "prácticamente te expropian".

"En definitiva, lo que hay que hacer es facilitar que haya más propiedad privada, facilitar que haya más empresarios", ha manifestado, tras añadir que "en la época franquista, Franco pensó perfectamente que la propiedad privada era la que realmente podía fortalecer a toda una sociedad". "Y es así, la propiedad privada yo creo que es buena para todo el mundo", ha concluido.