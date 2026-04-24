La Jefatura Provincial de Tráfico de Navarra incorporará en mayo 3 examinadores para las pruebas prácticas de conducir

PAMPLONA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha elaborado un plan de choque con el que ampliar durante el mes de mayo el número de exámenes prácticos de conducir.

Para ello, se van a incorporar tres examinadores itinerantes a la Jefatura Provincial de Tráfico de Navarra, dos de ellos desde el inicio del mes, y uno más desde mediados de mayo. Ya en junio se ha confirmado el refuerzo con dos examinadores durante, al menos, dos semanas.

El objetivo es poder incrementar "de manera notable" el número de exámenes prácticos y así "anticipar el aumento de la demanda, que es algo habitual en el periodo estival". Para ello, se contempla la realización de exámenes extraordinarios de circulación de vehículos de clase B que tendrán lugar en Pamplona.

Para estimar la demanda existente, la Jefatura Provincial de Tráfico va a requerir a todas las autoescuelas que presenten una relación de las personas aspirantes que estén formadas para afrontar la prueba de circulación de forma "inminente".

Así se ha trasladado este viernes por parte de la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, y de la jefa provincial de Tráfico, Belén Santamaría, a la Asociación Provincial de Autoescuelas de Navarra, Apana, como entidad más representativa del sector en la Comunidad foral.

Si bien durante el primer trimestre del año el número de pruebas de circulación "se ha mantenido en las mismas cifras de años anteriores", el objetivo ahora es "realizar un esfuerzo complementario para abordar la situación actual".