Una jornada abordará en la UPNA la relación entre ejercicio físico, salud y calidad de vida

Archivo - Varias personas hacen deporte por la vuelta de Aranzadi. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) y Navarrabiomed (el centro de investigación biomédica del Gobierno de Navarra y la institución académica) han organizado para el jueves 5 de febrero las IX Jornadas Internacionales de Actualización en Ejercicio Físico, Salud y Calidad de Vida bajo el lema 'Del laboratorio a la práctica clínica, deportiva y comunitaria'.

Nueve ponentes analizarán el papel del ejercicio físico como herramienta para un envejecimiento "más saludable", el impacto de la digitalización en la prevención y el manejo de enfermedades y el uso de la evidencia científica y la tecnología en la readaptación y el rendimiento. Este encuentro, con acceso libre previa inscripción, se celebrará en horario vespertino en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad (avenida de Barañáin, s/n), en Pamplona.

Entre las cuestiones que se abordarán, figuran, entre otras, la relación entre nutrición, metabolismo y rendimiento; el ejercicio como "medicina" a partir de los 60 años; el debate sobre si el envejecimiento saludable puede considerarse "una enfermedad"; la evolución de las soluciones digitales para el abordaje de la diabetes tipo 2; la monitorización continua de pacientes mediante plataformas multiparamétricas; el impacto de la tecnología y la inteligencia artificial en los centros deportivos; y la evidencia científica sobre el denominado 'entrenamiento en zona 2' (ejercicio de baja intensidad durante un largo periodo de tiempo), además de aplicaciones tecnológicas en la readaptación deportiva, explican en una nota de prensa desde la UPNA.

La sesión se abrirá con la bienvenida y la presentación a cargo de Almudena Sánchez-Villegas, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UPNA, y de Javier Gómez-Arrue Azpiazu, director de Navarrabiomed. A continuación, se ofrecerá la conferencia inaugural 'Nutrición inteligente: sincronizar el metabolismo y el rendimiento', impartida por Javier González (Universidad de Bath, Reino Unido).

TRES BLOQUES DE PONENCIAS

El programa se estructura en tres bloques. El primero, dedicado al envejecimiento saludable, incluirá las intervenciones de Steve Harridge y Norman Lazarus (ambos, investigadores del King's College London). El segundo, centrado en soluciones digitales y tecnológicas, contará con las aportaciones de Joaquín de Carlos Artajo (Hospital Reina Sofía y Área de Salud de Tudela), Pablo Albizu Balerdi (director ejecutivo de la empresa 540), Rakel Herrero Colmenero (NAITEC) y José Ramón Gabino Marrero (director para la Península Ibérica de la firma tecnológica EGYM).

Tras un descanso, el tercer bloque, orientado a readaptación y rendimiento, reunirá a Pedro Valenzuela Tallón (Universidad de Castilla-La Mancha) y Juanjo Brau (exjefe de fisioterapia y rehabilitación del FC Barcelona durante 25 años), y finalizará con un turno de preguntas.

La jornada ha sido organizada por el grupo Ejercicio Físico, Metabolismo y Capacidad Funcional (EFIT) de Navarrabiomed, que dirige Mikel Izquierdo Redín, catedrático del Departamento de Ciencias de la Salud de la UPNA. La actividad cuenta con la colaboración de EGYM.

Las personas interesadas en asistir a esta jornada pueden inscribirse gratuitamente a través del correo electrónico: efit@navarra.es.