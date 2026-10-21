José María Pou regresa al Gayarre como el escritor Roal Dahl en 'Gigante'

Archivo - El actor José María Pou (d), durante la presentación de la obra de teatro ‘Gigante’, en la sala de ensayos Pentación, a 19 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El actor José María Pou vuelve al Teatro Gayarre de Pamplona este fin de semana con 'Gigante', obra ganadora de tres premios Olivier 2025 -los galardones teatrales más prestigiosos del Reino Unido-, incluido el de Mejor Espectáculo. El intérprete encarna en esta obra al escritor Roal Dahl en un texto basado en hechos reales.

Habrá dos funciones que se representarán este sábado 24 a las 19.30 horas y el domingo 25 a las 18.30 horas.

La obra se remonta hasta el verano de 1983. El célebre escritor Roal Dahl revisa las pruebas de su último libro que está a punto de entrar en imprenta, pero el escándalo provocado por un artículo antisemita que ha publicado recientemente no parece apaciguarse.

A lo largo de una sola tarde en su casa, enfrentado a una interlocutora inesperadamente beligerante, Dahl se ve obligado a elegir entre disculparse públicamente o poner en riesgo la fama y su reputación.

Dirigida por Josep Maria Mestres e inspirada en hechos reales, la obra de Mark Rosenblatt ofrece "un retrato poliédrico de un artista terriblemente carismático y explora, con una agudeza no exenta de humor, la diferencia entre la opinión razonada y los peligros de una retórica dictada por los prejuicios", se indica en el dossier de la compañía.

La libertad de opinión y los límites de la responsabilidad pública, el artista versus la persona, la cultura versus el negocio, o las diferencias generacionales, son temas que vertebran el texto.

Junto a Pou, estarán sobre el escenario Victòria Pagès, Pep Planas, Clàudia Benito, Aida Llop y Jep Barceló. El montaje está coproducido por Teatre Romea y Grec 2025 Festival de Barcelona.

Las entradas se encuentran disponibles tanto en taquilla como en www.teatrogayarre.com con un precio general según ubicación de la butaca de 25 euros, 19 euros y 12 euros (gastos de gestión en compras online de 0,5 euros por entrada).

Son aplicables los habituales descuentos del 50% para menores de 30 años inscritos como Gayarre Joven y personas en situación de desempleo; del 15% para mayores de 65 años y del 5% para familias monoparentales, monomarentales y numerosas.