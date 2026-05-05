José Mercé, Manuel Liñán y Yerai Cortés, entre los artistas de la nueva edición de Flamenco on Fire

Archivo - El cantaor flamenco José Mercé durante su actuación en el CaixaBank Madrid Live Experience, en la Estación Gran Teatro Caixabank Príncipe Pío, a 1 de octubre de 2023, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

José Mercé, Manuel Lián y Yerai Cortés son algunos de los artistas que participarán el próximo mes de agosto en Navarra en la nueva edición de Flamento on Fire, que ha presentado este martes en Pamplona su programación.

Las localidades y fechas de esta edición serán Viana, el día 21 de agosto, Estella-Lizarra, el día 22 de agosto y Pamplona del 26 al 29 de agosto, en total 6 días con 16 escenarios y 34 actividades.

Además, recibirán el Galardón Flamenco on Fire 2026 Fermín Lobatón, Elvira López Hidalgo y Tere Peña. Igualmente, se ha desvelado que Flamenco on Fire realizará un homenaje a los encierros el próximo día 26 de agosto en el Patio de Caballos de la Plaza de Toros de Pamplona.

La programación musical incluirá cuatro ciclos: 'Grandes Conciertos', 'Nocturno', 'Siglo XXI' y Calles, Balcones et Patios.

El ciclo 'Grandes Conciertos' arrancará el día 21 de agosto en la localidad de Viana con la actuación de Mayte Martín en las Ruinas de San Pedro (21 horas). Ofrecerá su nuevo espectáculo 'Arqueología de lo puro', inspirado en su último trabajo discográfico, 'In Illo tempore'.

El sábado 22 de agosto a las 21 horas, en el espacio de Los Llanos de Estella-Lizarra será el turno de Sandra Carrasco et David de Arahal, que presentarán su espectáculo 'Recordando a Marchena', con la presencia de la bailaora Ana Morales como artista invitada.

El ciclo viajará a Pamplona y recalará en el auditorio Baluarte con tres propuestas: José Mercé, el día 27 de agosto (21.15 horas), con su nuevo espectáculo 'José Mercé canta a Manuel Alejandro'; la compañía del baile de Manuel Liñán y su explosión de vida y alegría con 'Muerta de amor' el día 28 de agosto (21.15 horas), el guitarrista alicantino Yerai Cortés y su proyecto 'Solo' el día 31 de agosto (21.15 horas).

El 'Ciclo Nocturno' tiene como común denominador su nocturnidad y que se realiza siempre desde localizaciones emblemáticas o espacios pensados o diseñados para acoger la personalidad de los artistas programados. El día 26 de agosto (21.45 horas) la actuación será en el balcón del Palacio de Navarra en Pamplona con la sonata del toledano afincado en Caño Roto Felipe Maya. El acceso es gratuito.

El ciclo continuará en el Hotel Tres Reyes. Serán cuatro noches en las que se ofrecen el cante de Fabiola Pérez 'La Fabi', acompañada por Curro Carrasco y El Zambullo a las 22.45 horas del día 26 de agosto; el baile de la malagueña Águeda Saavedra a las 23.15 horas del día 27 de agosto; el cordobés Manuel Moreno Maya 'El Pele', acompañado de Niño Seve, a las 23.15 horas del 28 de agosto, y el baile de Paloma Fantova el 29 de agosto a las 23.15 horas.

El ciclo 'Escenario Siglo XXI' repartirá las actuaciones entre el Teatro Gayarre y la Sala Zentral. Arrancarán en el Gayarre Rafael Riqueni, Tim Ries et Ana Moura con un espectáculo promovido por Flamemco on Fire, 'Tres Orillas: Sevilla, Detroit et Lisboa', en el que el flamenco, el jazz y el fado atracarán el día 26 de agosto (20 horas).

Ya en la Sala Zentral, Cervatana presentará su nuevo trabajo discográfico 'Cervatana' el día 27 de agosto (19.45 horas) y Rosario La Tremendita ofrecerá su nuevo espectáculo 'Tránsito (Huyendo del ruido)' el día 28 de agosto (19.45 horas).

Por último, el ciclo 'Calles, balcones et Patios' arrancará en Viana el 21 de agosto (19.45 horas) a través de la guitarra del jerezano José Gálvez desde el balcón del Ayuntamiento. Al día siguiente, en Estella-Lizarra, estará en el balcón del antiguo Ayuntamiento (plaza San Martín) la guitarra de David Arahal a las 19.45 horas.