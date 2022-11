José Salcedo Herce, Navarpluma y Nexxyo Labs, Premios Cámara Navarra 2022.

PAMPLONA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

José Salcedo Herce, Navarpluma y Nexxyo Labs han sido galardonados este miércoles con los Premios Cámara Navarra 2022 en un acto en el que han intervenido la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, y el presidente de la Cámara de Comercio, Javier Taberna, y que ha contado con la presencia del presidente del Parlamento foral, Unai Hualde, el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, o el presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, entre otros.

José Salcedo Herce, director general y copropietario de la empresa de conservas El Navarrico (José Salcedo Soria SL), ha sido galardonado con el premio a la Trayectoria Empresarial y Profesional. El jurado lo ha definido como "un ejemplo de liderazgo y excelente gestión en el sector agroalimentario que ha consolidado su empresa con un crecimiento sostenido, apostando por la innovación y la inversión permanente, pero sin perder la esencia del producto". Actualmente, es presidente de la Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca (CESGAR-SGR) y de la Sociedad Navarra de Garantía recíproca (Sonagar). Fue presidente de CONSEBRO y es miembro del consejo de ALINAR (Asociación de Industrias Agroalimentarias de Navarra, La Rioja y Aragón). Durante los años de su presidencia, nace TRASA, entidad de la que fue presidente y ahora es miembro del consejo y socio.

Además, ha sido vicepresidente del CNTA (Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria), presidente de FENAVAL (Federación Nacional de Asociaciones de Transformados Vegetales y Alimentos Procesados), entidad de la que sigue siendo miembro del consejo y miembro de la Junta Directiva del Clúster Agroalimentario de Navarra - NAGRIFOOD.

Salcedo ha considerado "un honor" este reconocimiento, que ha compartido con todos los emprendendores "que han sido y son" de Navarra. Haciendo una reflexión sobre su legado, ha destacado que su trayectoria ha estado ligada a El Navarrico "desde el principio hasta el final" y ha subrayado que "cuando a una persona, sus objetivos de empresa coinciden con los personales, no puedes tener más felicidad".

Ha recordado su etapa de ocho años como concejal en su pueblo, que "te hace ver los problemas de otra manera" y en CONSEBRO, que le permitió "acceder a acuerdo y a sitios donde jamás hubiera estado" y "me ha abierto muchas puertas y acceder a conocimiento". "No podría haber llegado donde estoy si no tuviera detrás a gente muy buena", ah resaltado Salcedo, que ha añadido que "los que vienen detrás están mil veces más preparados, me ganan en todo menos en ilusión, sigo teniendo la misma o más".

Por su parte, Cámara Navarra ha otorgado a Navarpluma, cuya actividad está centrada en recuperar y darle valor a un residuo generado por el sector agroalimentario o el consumo textil como es la pluma y el plumón, el Premio a la Internacionalización.

Olivier Martínez, director general de la empresa, ha explicado que la compañía nació hace 20 años "del espíritu de lucha contra el fatalismo del heredero de una tradición familiar de cuatro generaciones en el negocio de pluma y plumón" y ha hecho un recorrido por la evolución de la empresa. Ha destacado la importancia de "rascar ideas en otros negocios" y ha remarcado que "nos debemos adaptar y anticipar, percibir los riesgos y las oportunidades, y a veces estas nos revelan la posibilidad de crear nuevos producto, servicios o conceptos, e inesperadas rutas". "La internacionalización es nuestro océano y la meta la vuelta al mundo", ha subrayado Martínez, que ha señalado que "hemos tardado 20 años en construir nuestro velero y ya esta listo para abandonar el astillero".

Finalmente, el Premio a la Innovación ha sido para Nexxyo Labs, empresa que comenzó operando como desarrolladora y consultora de software para terceros, pero ha evolucionado hacia la creación de productos propios como el desarrollo de videojuegos con tecnología blockchain, pilar principal de la empresa en la actualidad.

Su CEO, Daniel Valdés, se ha mostrado "abrumado" por el reconocimiento y ha esperado que "se pueda ver lo que es el metaverso, un canal donde se pueden generar modelos de negocio reales". "Es una locura cómo hemos crecido", ha destacado Valdés, que ha señalado que en once meses ha pasado de tener 14 trabajadores a 135. "Sólo nos queda seguir luchando por algo que creemos que es el futuro" y a "donde debe ir el mundo del gaming", ha recalcado.

CHIVITE: "TENÉIS NUESTRO APOYO, NO SON SÓLO BUENAS PALABRAS"

Ha cerrado el acto la presidenta de Navarra, María Chivite, quien ha trasladado a las empresas y emprendedores que "tenéis nuestro apoyo, no son sólo buenas palabras", poniendo como ejemplo las ayudas a los sobrecostes energéticos o las medidas fiscales que se debaten en el Parlamento.

Chivite ha señalado que estos premios son "una foto fija" de un sector empresarial "moderno, innovador, comprometido, que apuesta por las transformaciones, que tiene espíritu de superación para afrontar los retos coyunturales que tenemos" así como los relacionados con la sostenibilidad y la digitalización.

El talento, ha dicho, es "el verdadero capital de las empresas" y representa "el futuro, las nuevas formas de negocio". Y ha resaltado que la digitalización "es una obra que avanza y, o nos subimos, o nos pasará por encima". "Debemos decidir el papel que queremos jugar, el de lideres o seguidores, y creo que es necesario dejar nuestra impronta", ha manifestado. "El diseño de un nuevo mundo es un reto apasionante y tener empresas trabajando en su conformación - en referencia a Nexxyo Labs - es la mejora manera de no retroceder en nuestra identidad", ha añadido.

De Navarpluma ha destacado que representa "la verdadera economía circular y el ejemplo de cómo de una adversidad -una guerra- encontró una oportunidad de negocio, con una empresa que exporta a todo el mundo con un claro espíritu sostenible". "La clave de vuestros éxitos es conjugar la tradición y la modernidad" llevando un "oficio artesano al siglo XXI".

De José Salcedo ha dicho que "tiene poco que demostrar a estas alturas" y "ha sabido mantener la esencia de sus fundadores y llevar la compañía a un nuevo nivel", "de lo local a lo global y siempre innovando".

Chivite ha destacado que "Navarra es líder en la producción de alimentos, contamos con gigantes del sector, pequeñas y medianas, un sector en constante evolución" que conforma "un ecosistema prácticamente único en el mundo". Un liderazgo que "supone una gran responsabilidad; nos corresponde liderar al sector agroalimentario en la gran oportunidad que pueden suponer los fondos europeos para un giro hacia una mayor sostenibilidad y digitalización". Por ello, ha llamado a aprovechar "la experiencia de líderes" como Salcedo, "un ejemplo de compromiso, innovación y gestión".

"Hemos superado una pandemia, no tengo ninguna duda de que superaremos las consecuencias de esta guerra", ha resaltado Chivite, que ha asegurado que "tenéis nuestro apoyo, no sólo son buenas palabras".

No obstante, ha precisado que "no sólo estamos para ayudar, nuestra labor como Gobierno es que el legítimo crecimiento al que aspiran las empresas tenga cierto compromiso", poniendo como ejemplo las medidas fiscales que se debaten ahora en el Parlamento foral que "benefician a las empresas pequeñas", con beneficios fiscales a la I+D, con deducciones a las inversiones que fomenten la autonomía energética. Ha resaltado el apoyo a la atracción del talento con un "tratamiento fiscal diferenciado" para las personas que vivan en el extranjero y se desplacen a Navarra. Así, ha apostado por una fiscalidad que "genere progreso económico pero también social" y que "fomente una sociedad más justa, igualitaria y sostenible".