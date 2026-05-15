Josep Borrell: "Los europeos somos extraordinariamente vulnerables, dependemos de Estados Unidos para cosas críticas"

Archivo - El exministro y exalto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El exalto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores Josep Borrell ha manifestado este viernes que "los europeos somos extraordinariamente vulnerables" y ha advertido de que "dependemos de Estados Unidos para un montón de cosas que nosotros no tenemos y que son críticas".

Borrell, también expresidente del Parlamento Europeo y exvicepresidente de la Comisión Europea, ha impartido en Pamplona la conferencia 'Geopolítica y economía', organizada por Diario de Noticias, en la que también ha intervenido la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite.

Como ejemplo de la "extraordinaria vulnerabilidad" de la UE, Borrell ha mencionado el 'cloud' (almacenamiento de información en la nube a través de internet) y ha indicado que "toda la información que circula por el 'cloud' está controlado por Estados Unidos". Según ha afirmado, si existiera un apagón "nos quedaríamos a oscuras, no solo para nuestras fotos, sino para toda la información que manejan la industria y la sociedad". "Los satétiles que guían los misiles en la guerra de Ucrania son americanos. De las diez grandes empresas de tecnología digital, ocho son americanas y dos chinas. Tenemos dependencia militar, vivimos bajo el paraguas protector de Estados Unidos, somos un protectorado militar, nos protegen, y lo vienen haciendo desde el fin de la guerra mundial, y ahora nos dicen que tenemos que espabilar", ha señalado.

Borell ha indicado que "nos lo dijo Obama -expresidente de Estados Unidos-, pero como nos lo dijo de manera educada, nadie le hizo caso, y ahora nos lo dice alguien de manera más grosera, y lo dice en serio, 'no vamos a pagar más por su protección, pero tampoco pretenderá ser independientes, ¿no? Ustedes tienen que gastar más pero el que lleva la batuta soy yo, yo soy el gran fabricante de armas y me las van ustedes a comprar".

Josep Borrell ha afirmado que "la sociedad española y europea debieran entender que llevamos años desarmándonos". "Desde el 2008, el gasto militar ha sido la gran variable de ajuste en Europa. Europa se desarmó y ahora está subiendo en flecha, deprisa y corriendo", ha apuntado.

El exmandatario europeo ha indicado que "necesitamos" que Estados Unidos "se quede el tiempo suficiente para que hagamos los deberes, pero si se van antes de que hagamos los deberes, Europa está indefensa". "Aquí se percibe poco. En el este de Europa se percibe mucho. No sé si la sociedad europea está dispuesta a hacer el esfuerzo", ha indicado, para señalar que hay personas que "prefieren ser vasallos felices y no hacer el esfuerzo" de defenderse.

"EUROPA HA PERDIDO SU AUTORIDAD MORAL"

Respecto a la situación en Oriente Medio, Josep Borrell ha afirmado que "Europa ha perdido su autoridad moral, porque no ha querido llamar a las cosas por su nombre y ha dejado que la tragedia continúe". "En Gaza hay dos millones de personas a las que se van a comer las ratas, porque viven en medio de un basurero gigantesco, se les da ayuda a cuentagotas, es terrible, pero ya nos hemos olvidado de ellos", ha señalado.

Borrell ha considerado que "Europa no ha estado a la altura de las circunstancias, porque sobre algunos países europeos pesa la culpa del holocausto y eso condiciona las políticas de Alemania y de todo el imperio Austrohúngaro: 'Como matamos a muchos judíos, ahora que hagan lo que quieran". "El resto del mundo lo sabe, hemos perdido mucha autoridad moral", ha señalado.

El exvicepresidente de la Comisión Europea ha afirmado que "el escenario se ha complicado con la guerra en Irán". "El problema no es la gasolina. El petróleo sirve para algo más que para combustibles, sirve para abonos. Si no hay abono, no hay cosecha, y el tiempo de sembrar está pasando. Si esto dura un mes más, el mundo va a una hambruna porque no habrá cosecha en África y el sudeste asiático", ha señalado.

Además, Borrell ha considerado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha viajado a China "en el peor de los momentos" porque "tiene las de perder". "China ha dado un salto adelante espectacular y hay que contar con él", ha indicado, para resaltar que "España empieza a aparecer como un país que quiere tener buenas relaciones con China".

En este contexto mundial, el exvicepresidente de la Comisión Europea ha planteado como "pasivos" de la Unión Europea "la incapacidad de defendernos y una demografía tan declinante que va a plantear necesidades de migración que quizá sean incompatibles con la estabilidad interna de las sociedades". Borrell ha considerado que el debate sobre la migración "tiene que plantearse en términos racionales" y no "en términos maniqueos de buenos y malos".

El exmandatario europeo ha considerado que "hay que pensar si la OTAN es una garantía de seguridad". "El artículo 5 de la Alianza dice que si un país es atacado acudirán los aliados a defenderlo, pero añade que acudirán a defenderlo de la forma que cada cual estime oportuna. Le han echado un poco de agua al vino. No hay garantía de seguridad textual", ha indicado.

Además, ha afirmado que "el ejército europeo no será para mañana ni para pasado". "El ejército es la última expresión de la soberanía nacional y los Estados no la van a ceder".

CHIVITE DEFIENDE "UN MUNDO MULTILATERAL"

Por su parte, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha defendido "un mundo multilateral, donde se defiendan unas reglas del juego justas, donde se respeten los derechos humanos y la democracia, y donde la economía se sustente en la innovación, la descarbonización, el talento y el empleo de calidad".

La jefa del Ejecutivo foral ha afirmado que "Navarra es ejemplo de que se puede crecer económicamente desde los principios de la prosperidad compartida, de que se puede hacer política social al tiempo que la economía avanza, igual que el empleo de calidad". "Navarra demuestra que se puede transformar el modelo energético y ser competitivos. Pero también que podemos tener relaciones comerciales y de inversión con Alemania, con Corea del Sur o con China y que no hay por qué ponerse en la tesitura de o estás conmigo o contra mí", ha destacado.

Chivite se ha declarado como una "presidenta muy navarra pero también muy europeísta, y entiendo que el mundo solo puede avanzar creando alianzas y con diálogo y respeto". "Polarizar, enfrentar, generar conflictos, es destructivo en términos humanos, democráticos y sociales", ha señalado.

La directoria de Diario de Noticias, Ana Ibarra, ha señalado que el mundo está "dando paso a una escenario mucho más incierto". "Las guerras de Ucrania, Gaza e Irán están acelerando la transición hacia un mundo multipolar e impredecible en el que el derecho internacional ni siquiera se respeta", ha indicado, para afirmar que "Europa tiene la oportunidad de ser el mediador que el mundo necesita, manteniendo su credibilidad democrática y como referente para generar consensos en el tablero internacional".