Un joven de 20 años herido grave en un accidente en Burlada

PAMPLONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 20 años resultó este martes herido grave en un accidente de tráfico ocurrido en Burlada, según han informado desde Policía Foral.

El suceso tuvo lugar a las 21.12 horas en la intersección de la calle Bizkarmendia con la calle Ezkababide. Por causas que están siendo objeto de investigación, un ciclomotor sufrió una salida de vía y colisionó posteriormente contra un semáforo.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del vehículo, un joven de 20 años de edad y vecino de Pamplona, resultó herido de gravedad. Tras recibir una primera asistencia en el lugar, fue trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona.

Ante la gravedad del siniestro, se movilizó un dispositivo de emergencias en el que participaron de forma coordinada patrullas de la Policía Foral y de la Policía Local de Burlada, quienes se encargaron de regular la circulación en la zona. Asimismo, acudieron dotaciones de Bomberos, que realizaron labores de rescate del accidentado y procedieron posteriormente a la limpieza de la calzada.

La Brigada de Atestados e Investigación de la Policía Foral se ha hecho cargo de la instrucción de las correspondientes diligencias para esclarecer las causas del accidente.