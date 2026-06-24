Juan Manuel Fernández afirma que "en la Audiencia Nacional no se hace política"

Archivo - El presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, ha afirmado que en la institución que preside "no se hace política" y ha asegurado que, aunque las decisiones judiciales puedan tener "consecuencias políticas", los jueces deben ser "ajenos" a ello.

Fernández ha afirmado, en una entrevista concedida a Navarra Televisión, que "es importante trasladar a la opinión pública que las decisiones judiciales vienen motivadas única y exclusivamente por interpretación de la ley". "No estamos sometidos ni influenciados por ningún poder político, social o económico. Nuestra única vinculación es a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Somos conscientes de que las decisiones tienen efectos políticos en ocasiones, pero nuestro trabajo se tiene que hacer al margen. Una cosa es la responsabilidad penal y otra las posibles responsabilidades políticas que se puedan derivar de unos hechos", ha asegurado.

Fernández ha señalado, sobre la investigación judicial al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que "es una personalidad, alguien que fue presidente del Gobierno de España, pero nuestra obligación es prescindir de esos aspectos". "El principio de igualdad ante la ley exige tramitar los procedimientos haciendo abstracción de este tipo de circunstancias y de condiciones personales. Es una persona con todos sus derechos, presididos por el derecho a la presunción de inocencia, y eso es a lo que nosotros nos debemos atener", ha asegurado.

Juan Manuel Fernández ha incidido en que "en la Audiencia Nacional no se hace política". "Nuestras decisiones pueden tener consecuencias políticas, pero tenemos que ser ajenos a eso. El hecho de que se trate de un expresidente obviamente tiene una relevancia, tiene unos efectos en la opinión pública, pero desde el punto de vista procesal, de instrucción, de investigación de los hechos, son condiciones que no influyen, no alteran en absoluto nuestra forma de proceder y desde luego no actuamos de una manera distinta a la que habitualmente preside nuestra actuación", ha señalado.

Fernández ha sostenido "con absoluta rotundidad que los jueces españoles actuamos con plena independencia". "Si la justicia estuviera politizada nuestras decisiones serían unas u otras en función del color político de las personas que se investiga. Pero no es así. Se ha investigado y juzgado a personas muy diferentes en el conjunto de España, no solamente en la Audiencia Nacional", ha destacado.

Por otro lado, Juan Manuel Fernández ha rechazado que se utilice el término 'lawfare' para desacredigar investigaciones judiciales y ha afirmado que es algo que le "enfada tremendamente". "En España nunca se ha investigado o juzgado a nadie por sus ideas políticas o por su posición social", ha indicado.

En relación con el auto del juez Juan Carlos Peinado que envía a juicio oral a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, y le retira el pasaporte, señalando que los escoltas policiales podrían facilitar su huída, Juan Manuel Fernández ha indicado que el Consejo General del Poder Judicial ha adoptado la decisión de remitir la resolución del juez al promotor de una acción disciplinaria, y "no tengo nada que opinar al respecto". "Haciendo abstracción de este caso, sí me preocupa que se quiera trasladar a la opinión pública que los jueces actuamos de una manera u otra en función de las personas o de circunstancias que tienen poco que ver con el recto cumplimiento de la ley", ha indicado.

Fernández ha asegurado que respeta "absolutamente el derecho a criticar las resoluciones judiciales, faltaría más", pero "es distinta la amplitud del campo de la crítica, según si se trata de ciudadanos particulares o de periodistas, o si se trata de responsables políticos". "Estos también pueden criticar las resoluciones, por supuesto que sí, pero no tienen el mismo margen que otra persona a la hora de criticar las resoluciones. Desde los organismos europeos se hace un llamamiento a los responsables políticos respecto a las críticas que no tienen tanto que ver con las resoluciones como con la persona, el juez o los motivos por los que se dicta esa resolución, porque socava la confianza de los ciudadanos en la Administración de Justicia. Cuando la resolución se orilla y la crítica se centra únicamente en el aspecto personal del juez se pone en entredicho el Estado de Derecho", ha señalado.