Juan Pablo de Torres, nuevo director de Neumología de la Clínica Universidad de Navarra

Juan Pablo de Torres - CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

PAMPLONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El doctor Juan Pablo de Torres ha sido nombrado director del Departamento de Neumología de la Clínica Universidad de Navarra (CUN), hospital en el que lleva atendiendo pacientes, investigando e impartiendo docencia desde hace 20 años.

Juan Pablo de Torres es licenciado en Medicina por la Universidad de la República de Montevideo de Uruguay y doctor en Medicina por la Universidad de Navarra.

Realizó su residencia en Medicina Interna en el Hospital Jackson Memorial de la Universidad de Miami, de Neumología y Cuidados Intensivos en el Hospital St. Elizabeth de la Universidad de TUFTS en Boston, y ha realizado otras estancias en Estados Unidos y Canadá.

Según han informado desde la CUN en una nota, entre sus objetivos para el departamento en esta nueva etapa destaca "la necesidad seguir trabajando para que nuestros pacientes tengan acceso a los ensayos clínicos más novedosos en el campo de la Neumología, mantener la estrecha relación docente con la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra y consolidar nuestra línea investigadora".

El Departamento de Neumología de la Clínica es, además, "referente" en programas de deshabituación tabáquica, de detección precoz de cáncer de pulmón, manejo multidisciplinar de la EPOC, diagnóstico y tratamiento de enfermedades intersticiales pulmonares y trastornos respiratorios del sueño.