La juez decreta prisión provisional y sin fianza para el detenido por la supuesta agresión sexual el día 11 en Pamplona

Archivo - Fachada del Palacio de Justicia de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La juez de guardia, la titular de la plaza número 1 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona, ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido por un supuesto delito de agresión sexual (violación) perpetrado la madrugada del día 11 en la capital navarra.

La magistrada se inhibirá de la instrucción de la causa, que será asumida por la plaza número 2 de la sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Pamplona.

La agresión tuvo lugar la madrugada del día 11, en torno a las 4.45 horas, en la Vuelta del Castillo de la capital navarra, que estos días celebra las fiestas de San Fermín.