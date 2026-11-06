La Junta Electoral rechaza abrir expediente a Chivite por la colocación de la primera piedra del Centro BIOMA

Archivo - La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Provincial de Navarra ha rechazado incoar expediente sancionador a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, por su participación institucional en la ceremonia de colocación de la primera piedra del Centro BIOMA de la Universidad de Navarra, celebrada en Pamplona el 23 de octubre.

La Junta Electoral desestima así un escrito de UPN, al no apreciar "indicio alguno de infracción de la ley electoral que justifique la incoación de expediente sancionador una vez valorada la documentación aportada".

En ese sentido, la Junta señala que "el acto fue convocado por la Universidad de Navarra, de titularidad privada, sin que la concesión de subvenciones por parte del Gobierno de Navarra afecte al carácter privado de dicha institución". "Consta certificado de la propia Universidad señalando que el acto estaba proyectado desde el mes de junio, fecha en la que se envió la invitación y fue aceptada; el desarrollo del acto y su contenido se elaboró por la propia Universidad, sin participación alguna de la señora Chivite, que acudió en calidad de invitada, al igual que muchas otras autoridades que allí se congregaron", expone.

Asimismo, apunta que, "si bien la señora Chivite tuvo una participación algo más destacada, ello fue debido a su condición de máxima autoridad en la Comunidad foral, pero, en todo caso, la intervención se limitó a ayudar en la plantación de un árbol, tal y como se observa en las fotografías aportadas, sin que conste discurso alguno que pudiera afectar a la obligada neutralidad".

"Si bien es cierto que la jurisprudencia consolidada de la Junta Electoral Central (JEC) y del Tribunal Supremo señala que los deberes que impone el artículo 50 de la ley orgánica de régimen electoral vinculan directamente de forma individual a cada autoridad o cargo público en el ejercicio de sus funciones, no lo es menos que lo que prohíbe el artículo 50 es, en definitiva, aprovechar un acto de inauguración para realizar manifestaciones complementarias que supongan campaña de logros o utilización de expresiones análogas a las utilizadas por su formación política durante la campaña electoral (acuerdo 195/2021 de 8 de abril), nada de esto apreciamos ni en la participación de la señora Chivite ni en la nota o comunicado del acto en la página de Gobierno de Navarra", explica.

Por ello, concluye que no corresponde incoar expediente sancionador a la presidenta María Chivite.