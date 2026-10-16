La Junta Electoral suspende, al menos hasta el 30 de noviembre, el proceso participativo sobre el Aquavox San Agustín

PAMPLONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral de Zona de Pamplona ha acordado suspender el proceso participativo sobre el Aquavox San Agustín hasta al menos el 30 de noviembre, una vez pasadas las elecciones generales convocadas para el día 29, como solicitó UPN, según ha informado la formación regionalista.

Según ha detallado, el acuerdo de la Junta Electoral reconoce que, siendo un proyecto "aún en fase inicial" y "no existiendo razones de premura que impidan que el inicio del proceso participativo espere a la conclusión del periodo electoral", debe incluirse en dicha suspensión "las sesiones informativas de 21 y 28 de octubre y 10 de noviembre, el plazo de aportaciones anunciado y las acciones de promoción asociadas".

El grupo municipal de UPN ha mostrado su "satisfacción" por la decisión de la Junta Electoral porque "queda claro que no existía ninguna urgencia que justificara poner en marcha el proceso precisamente ahora, puesto que se ha comunicado la continuidad del resto de espacios hasta el 30 de junio de 2027".

Además, desde UPN han señalado que "se confirma lo que advertimos desde el primer momento: en pleno periodo electoral, el Ayuntamiento no puede utilizar un asunto de controversia política como plataforma para proyectar su alternativa".

Los foralistas han indicado que la convocatoria electoral "no implica que deba suspenderse toda la actividad municipal, pero en este caso no estábamos ante una actuación municipal rutinaria ni ante una cuestión de escasa relevancia pública, sino ante un asunto sobre el que existe una evidente confrontación política entre el actual equipo de gobierno y UPN".

En este sentido, han reiterado que "la combinación de difusión institucional, sesiones públicas y posterior presentación de conclusiones podía convertirse en una plataforma financiada con recursos públicos para promocionar la posición del gobierno municipal en plena campaña electoral".

UPN ha advertido de que la decisión de la Junta Electoral no cambia su posición sobre el fondo de la cuestión, y ha asegurado que seguirá "vigilante" ante "un proceso no cumple en absoluto los requisitos que contempla y regula en cuanto a la constitución, lanzamiento y participantes". "Vamos a seguir defendiendo que se escuche de verdad a los usuarios y que entre las alternativas se contemple también el arreglo y mantenimiento de la instalación y de su piscina cubierta. Lo que no aceptaremos es un proceso diseñado para justificar una decisión que el equipo de gobierno ya parece haber tomado de antemano", ha manifestado.

UPN ha recordado asimismo que el pasado miércoles tuvo lugar una visita de la Comisión de Urbanismo, sobre la que los foralistas también advirtieron de "su posible incompatibilidad con las exigencias de neutralidad propias del periodo electoral y que finalmente se desarrolló sin presencia de medios de comunicación". "Vamos a estar muy pendientes de todas las actuaciones que lleve a cabo el Ayuntamiento durante estas semanas y denunciaremos cualquier intento de utilizar la institución, sus medios o sus recursos al servicio de la campaña electoral", ha concluido.