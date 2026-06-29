La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Pamplona traslada su "pesar" por el accidente de Navarrería

Servicios de emergencias y policía trabajan en la zona del accidente en la calle Navarrería de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Pamplona ha mostrado este lunes su "pesar" por el accidente registrado este domingo en la calle Navarrería, en el que una persona falleció y otras cuatro resultaron heridas tras ser atropelladas por un camión.

La Junta de Portavoces ha señalado en un comunicado que "son momentos que requieren respeto, prudencia y acompañamiento a las víctimas y a sus familiares" y ha indicado que "los hechos ocurridos han causado una honda preocupación en la ciudad, y creemos que ahora corresponde estar cerca de las personas afectadas y ofrecer una respuesta serena y unida".

La Junta de Portavoces ha trasladado "el pesar de la ciudad de Pamplona, de su ciudadanía y de sus representantes públicos por el trágico suceso" y ha expresado sus "más sinceras condolencias a la familia y al entorno de la persona fallecida, así como el apoyo y cercanía a todas las personas afectadas".

El Ayuntamiento de Pamplona pondrá a disposición de las víctimas "todos los recursos municipales necesarios para afrontar estos terribles momentos".

La Junta de Portavoces ha querido asimismo "comprometer el trabajo de los servicios municipales, con Policía Municipal a la cabeza, para colaborar en el esclarecimiento de los hechos y en todo aquello que sea necesario".

Por último, ha agradecido "la disposición y la diligencia de las personas que, en el lugar de los hechos, trataron de ayudar a las víctimas, así como la labor de los profesionales y servicios de asistencia que intervinieron". "Su rapidez y profesionalidad merecen el reconocimiento de la ciudad", ha señalado.