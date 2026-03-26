El jurado analiza durante dos días las propuestas presentadas al concurso internacional para transformar Los Caídos

Reunión del jurado para los proyectos del Monumento de los Caídos - CRISTINA NUÑEZ BAQUEDANO

PAMPLONA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jurado del concurso internacional de arquitectura para transformar el Monumento a los Caídos en un Museo Memorial se reúne este jueves y viernes para valorar las 21 propuestas recibidas y seleccionar un máximo de cinco. El veredicto del jurado se dará a conocer, previsiblemente, a principios del mes de mayo. Los proyectos seleccionados serán sometidos, posteriormente, a exposición pública.

El Ayuntamiento de Pamplona lanzó este concurso con el objetivo de resignificar el Monumento a los Caídos y convertirlo en "un espacio museístico de recuperación de la memoria democrática y la denuncia del fascismo". El ámbito de actuación del concurso incluye, también, el entorno del monumento, lo que incluye la plaza de la Libertad, la parte posterior del parque de Serapio Esparza y las calles colindantes.

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, preside el jurado encargado de la selección, que estará integrado por otras nueve personas. En concreto, participa, como vicepresidente, el concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030, Joxe Abaurrea; y como vocales, la vicepresidenta y consejera del Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra, Ana Ollo; el director general de Memoria y Convivencia del Gobierno de Navarra, Martín Zabalza; la gerente de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona, Pilar Pardo; la directora del Área de Proyectos del Ayuntamiento de Pamplona, Maialen Ariz; la experta en memoria histórica Nuria Ricart; la arquitecta especialista en diseño de espacio urbano Carme Pinós; y el arquitecto invitado por la Gerencia de Urbanismo Guillermo Vázquez. La letrada de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, Nekane Agreda, ejercerá las labores de secretaria.

Junto a ellos, con voz pero sin voto, participan el concejal de Ciudad Habitable y Sostenible, Borja Izaguirre; la directora de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo, Cristina Arregui; la directora de Gestión Urbanística de la Gerencia de Urbanismo, Amaia Anaut; y la jefa del Servicio de Proyectos, Soledad Castiella.

UN MÁXIMO DE CINCO PROYECTOS SELECCIONADOS

De las 21 propuestas recibidas, el jurado deberá elegir un máximo de cinco. La selección se hará de forma motivada y colegiada, atendiendo a una serie de criterios ya establecidos. Éstos incluyen la adecuación de la propuesta al objetivo de desactivar el monumento a nivel simbólico y transformarlo en objeto de musealización; la adecuación arquitectónica y funcional como futuro Museo Memorial; la nueva conformación del espacio público; y la viabilidad técnica y económica de la propuesta. No obstante, aquellos miembros que lo consideren podrán emitir votos particulares.

Las propuestas seleccionadas, que recibirán 20.000 euros, IVA incluido, a modo de premio, se expondrán a la ciudadanía y se recogerán aportaciones y sugerencias. Esas aportaciones y sugerencias se tendrán en cuenta a la hora de elaborar el procedimiento negociado entre las propuestas seleccionadas para adjudicar la redacción del proyecto de ejecución.