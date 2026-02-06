Jurío acude a un congreso de abordaje integral de violencia sexual contra infancia y adolescencia con el modelo Barnahus

En la imagen, la consejera Jurío con la directora general de Justicia, Maite Arenaza, y una delegación del Gobierno Vasco. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, Inma Jurío, ha acudido a Barcelona al primer congreso internacional que trata el abordaje integral de la violencia sexual contra la infancia y la adolescencia con el modelo Barnahus, el centro de atención integral a menores víctimas de abusos sexuales. A la jornada, organizada por Save The Children en colaboración con Fundación la Caixa y la Generalitat de Catalunya, han asistido representantes de comunidades que ya cuentan con un centro de estas características, por un lado, y otras que lo tienen en proceso de desarrollo.

La consejera Jurío, junto a la directora general de Justicia del Gobierno de Navarra, Maite Arenaza, visitó este jueves uno de los centros Barnahus de Barcelona, junto a representantes del Gobierno vasco.

El modelo Barnahus, término en lengua islandesa que se traduce como 'la casa de la infancia', es un centro que integra en un espacio todos los recursos implicados en un caso de violencia sexual a menores y adolescentes, cuyo objetivo es ofrecer una respuesta coordinada, sensible y especializada.

DESARROLLO DE LA JORNADA

En la primera parte de la jornada se ha realizado un diagnóstico de la situación del modelo Barnahus en Europa, España y Cataluña. Para ello, ha participado Zahuria Gasparyan, representante de la División de los Derechos de la Infancia del Consejo de Europa; Emilie Rivas, de Save The Children, y Pilar Aranda, de la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia de la Generalitat de Catalunya, respectivamente.

Después, ha tenido lugar una mesa redonda que ha tratado los retos de la atención integral, los límites de la atención pre-judicial y cómo evaluar el impacto y la eficacia del modelo Barnahus, explorando cómo combinar protección, bienestar y garantías jurídicas en la justicia adaptada a la infancia. Moderada por Save The Children, han intervenido Bragi Gudbransson, miembro del Comité de los derechos del Niño de Naciones Unidas y fundador del modelo Barnahus; Emma Harewood, experta en terapia pre-judicial para víctimas de violencia sexual infantil y fundadora del primer proyecto Barnahus en Reino Unido, y James Herbert, experto en la interacción entre la justicia penal y la protección infantil y la evaluación de modelos de justicia adaptados a la infancia, de la Universidad South Australia.

Seguidamente, la jornada ha continuado con la celebración de unos diálogos sectoriales relacionados con la implementación de la Barnahus en Cataluña, con profesionales de la justicia, la atención psicosocial y la investigación. Han participado Joan Perarnau, presidente de la Audiencia Provincial de Tarragona; María José Osuna, fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Tarragona, y una persona representante del equipo investigador de la Universidad Rovira i Virgili y de la Universidad Abierta de Cataluña.

Por su parte, la jornada ha sido clausurada por Ramón Espadaler, el consejero de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat.

EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE NAVARRA

El Gobierno de Navarra presentó a finales de enero su centro de atención integral a menores víctimas de abuso sexual, que depende del Servicio Social de Justicia del Ejecutivo foral y está dirigido a niñas y chicas adolescentes de 3 a 15 años, a niños y chicos adolescentes de 3 a 17 años y a personas con discapacidad intelectual de cualquier edad.

Está ubicado en Pamplona, en un local luminoso y cálido, con un estilo abuhardillado, que tiene por objetivo proporcionar un entorno protector, amable y no intimidatorio para las personas menores de edad y sus familias, que fomenta la sensación de protección, ha informado el Gobierno foral.