Jurío participa en DATAfórum 2026 en una mesa redonda sobre digitalización y uso de la IA en la justicia

La consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Inma Jurío y la directora general de Justicia, Maite Arenaza en DATAforum. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, Inma Jurío, ha acudido a A Coruña para participar en el DATAfórum Justicia 2026, que está teniendo lugar desde este miércoles, hasta el viernes 23, y participa el último día del congreso en una mesa redonda sobre la digitalización y el uso de la Inteligencia Artificial en el sector.

El evento, organizado anualmente por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, reúne a más de 180 personas expertas a nivel nacional e internacional en este ámbito y ha programado más de 200 actividades para cerca de un millar de asistentes, en su mayoría profesionales del sector jurídico. A lo largo de sus distintas ediciones, el congreso ha tenido por objetivo analizar la relación del servicio público de justicia con la digitalización, los datos, la innovación y el humanismo en la era tecnológica.

Junto a la consejera Jurío ha acudido la directora general de Justicia, Maite Arenaza, que también participará el jueves en un videopodcast para tratar el tema de la cogobernanza en la administración de justicia.

En esta edición del DATAfórum, el congreso abordará cuestiones como la "aplicación responsable" de la Inteligencia Artificial, la digitalización y otras tecnologías para agilizar este servicio público. En este sentido, se abordará la irrupción de la IA en este ámbito desde diferentes perspectivas, como "su contribución a facilitar este servicio público, el impacto que tiene en la labor de las y los jueces y abogados, si existen riesgos en su uso respecto a las garantías judiciales, y cómo se debe controlar y regular por parte del Estado", explican desde el Gobierno de Navarra.

El programa incluye además sesiones sobre otros retos de la Justicia del siglo XXI, como los delitos de odio, la desinformación, la protección de nuestros datos o el consentimiento sexual en la era digital.

Entre los principales ponentes, se encuentra el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; uno de los mayores expertos mundiales en la IA, José Ignacio Latorre; la directora general de IA del Gobierno de España, Aleida Alcaide; el catedrático en Derecho Procesal, Jordi Nieva, y varios consejeros y consejeras de Justicia de Asturias, Canarias, Galicia, Navarra y País Vasco.