Un juzgado de Pamplona admite la querella de Vox por las obras en Sendaviva

Archivo - El exvicesecretario general del Partido Socialista de Navarra, Ramón Alzórriz. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona ha admitido a trámite la querella presentada por Vox por el presunto fraccionamiento de contratos en obras en el parque Sendaviva. Además, ha decidido remitir al Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) las obras realizadas en el piso del parlamentario del PSN Ramón Alzórriz -decisión que toma al ser Alzórriz un cargo aforado-. Las dos obras fueron ejecutadas por la misma constructora.

En el auto dictado por la magistrada se incoan diligencias previas y se ordena el traslado de la querella a los no aforados -el dueño de la empresa constructora y el exgerente del parque Sendaviva-, el requerimiento a la Intervención General del Gobierno de Navarra de los informes elaborados sobre los contratos de reconstrucción de Sendaviva tras el incendio de 2022, y el envío de la documentación a la Cámara de Comptos para que emita un informe sobre la licitud del fraccionamiento de los contratos, según ha informado Vox en una nota de prensa.

El procedimiento contra Ramón Alzórriz, aforado, se remitirá al Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Cabe recordar que Alzórriz presentó su dimisión como vicesecretario general del PSN y portavoz parlamentario tras reconocer que su pareja había trabajado en Servinabar, empresa vinculada por la UCO de la Guardia Civil a una presunta trama de corrupción que implicaría al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

La querella de Vox no ha sido admitida contra el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti, al no haberse aportado inicialmente el poder especial para su interposición, si bien Vox ha asegurado que se trata de un error electrónico que será subsanado en los próximos días.

Desde Vox han exigido que Ramón Alzórriz abandone su acta de parlamentario foral. El presidente provincial de Vox en Navarra, José María García Elorz, ha valorado la admisión de la querella. "Se investigan delitos de cohecho y tráfico de influencias y se deduce una pieza al TSJ de Navarra para investigar al aforado señor Alzórriz, que es la mano derecha de la señora Chivite e íntimo amigo de Santos Cerdán en la época gloriosa en la que se cocía toda la corrupción en Navarra. Lo hemos dicho desde el principio, Vox va a perseguir los indicios de corrupción ahí donde se presenten y no vamos a parar hasta aclarar toda esta basura, que no es más que un ladrillo más en el inmenso edificio de la corrupción socialista, del PSOE, el partido más corrupto de la historia de España", ha añadido.

Por su parte, UPN ha anunciado que se va a personar como acusación popular en la querella interpuesta por Vox. "El cerco se estrecha contra María Chivite -presidenta del Gobierno foral-, también en un asunto que huele mal y que puede afectar tanto a su exnúmero 2 y, no olvidemos, todavía parlamentario, como a su actual consejero de Economía y Hacienda", ha señalado la formación regionalista.

Los foralistas han considerado "muy grave" que el juzgado investigue la posible relación entre la adjudicación de obras en Sendaviva, "que están siendo investigadas también por la Oficina Anticorrupción", y "las del piso de Alzórriz, una persona muy ligada a María Chivite, tanto o más que Santos Cerdán". "Hablamos de posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias", han indicado.

En este sentido, han abogado por que "se llegue hasta el final, se investigue todo lo que se tenga que investigar y se despeje toda duda y sospecha de corrupción".

Desde la formación foralista han explicado que ya denunciaron ante la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) el troceamiento de un solo contrato de obras en Sendaviva en varios y que, "a raíz de dicha denuncia, la Oficina Anticorrupción ha decidido investigar lo sucedido porque aprecia posibles irregularidades en la licitación de dichas obras". "Obras que se llevan a cabo con cargo a una subvención del Gobierno de Navarra y adjudicadas a una misma empresa, la misma que lleva a cabo la reforma del piso de Ramón Alzórriz conforme a un presupuesto cuando menos cuestionable", han agregado.

Finalmente, UPN ha lamentado que "las sospechas de posible corrupción estén marcando la trayectoria y la actividad del Gobierno de María Chivite".