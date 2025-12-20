Un juzgado reconoce a un policía foral un salario de nivel C conforme al índice de proporcionalidad

Archivo - Un agente de la Policía Foral. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº2 de Pamplona ha reconocido a un trabajador de la Policía Foral su derecho a percibir un salario de nivel C conforme al índice de proporcionalidad establecido en el Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Personal (TREP).

El fallo estima el recurso presentado por el sindicato AFAPNA e insta al Gobierno de Navarra a que "abone tanto el salario conforme al nivel C y los atrasos devengados en los últimos cuatro años y sus intereses legales".

Según explica el sindicato en una nota de prensa, en 2010, el personal de las administraciones públicas "vieron recortados sus salarios, tal y como lo recogía en la Ley Foral 12/2010, de 11 de junio, de medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, para hacer frente a la crisis". "Desde ese momento, no se ha visto recuperada esa pérdida ya que, hasta ahora, se mantenían unos índices de proporcionalidad que distaban mucho de los recogidos en el TREP", ha señalado.

Para Afapna, se trata de una "sentencia histórica" que supone "un paso más hacia la reversión de la pérdida de poder adquisitivo" para todo el personal del empleo público.