LAB convoca paros de 20 minutos en Volkswagen para exigir la retirada definitiva de un gancho en producción

PAMPLONA 30 May. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de LAB en Volkswagen Navarra ha convocado paros de 20 minutos por turno de trabajo desde el día 2 de junio hasta el 2 de julio, ambos inclusive, para exigir la retirada definitiva del actual gancho C en la línea de producción y, "mientras no se retiren los pulpos, conceder dos descansos adicionales por turno a los compañeros y compañeras afectadas por los mismos, para mitigar en parte las penosas condiciones de trabajo a las que son sometidas".

LAB ha señalado en una nota que ha tomado esta decisión "ante el desprecio y la indiferencia mostrada por parte de la empresa para solucionar el problema del gancho C".

En concreto, serán dos paros de diez minutos por turno. En el turno de mañana, los paros serán de 7 a 7.10 y de 11.30 a 11.40 horas; en el turno de tarde, de 15 a 15.10 y de 19.30 a 19.40; y en el turno de noche, de 00.30 a 00.40 y de 2.30 a 2.40 horas.

LAB ha afirmado que "la actual paralización de la introducción del gancho C en la línea de producción de Volkswagen no ha sido fruto de ninguna negociación", sino que "ha sido fruto de la denuncia pública de las pésimas condiciones laborales a las que se había condenado a parte de la plantilla". "¿Dónde están los análisis antropométricos? ¿Dónde está la adecuación del puesto de trabajo al trabajador o trabajadora?", ha planteado.

Las secciones sindicales de LAB, ELA y CGT convocaron una concentración con rueda de prensa el 24 de abril para "socializar y denunciar el problema", y el 28 de abril, coincidiendo con el día mundial de la seguridad y salud en el trabajo, realizaron un jornada de huelga.

LAB ha añadido que, con posterioridad, el 8 de mayo, "ocurrió un incidente muy grave con un gancho C". Los tres sindicatos "lo denunciaron el 9 y volvieron a solicitar la retirada de todos los ganchos C". "Ese mismo día volvió a ocurrir un incidente de las mismas características con un gancho C, y casualmente ese día también UGT y CCOO llegaron a un acuerdo con la empresa para paralizar la introducción del gancho C", ha añadido.

La organización sindical ha continuado señalando que "el día 12 de mayo, en una reunión de productividad y salud laboral, la empresa reprochó a LAB, ELA y CGT todas sus actuaciones, y les amenazó con no darles más explicaciones de seguir con esa dinámica". "Además, y esto es lo más grave, se negó a retirar los 43 ganchos C que quedan en el circuito", ha afirmado.

Por último, en la reunión del calendario mensual del 26 de mayo, "lejos de zanjar el tema y contestar a las cuestiones planteadas, la empresa volvió a dar largas y ofrecer excusas para dilatar todavía más en el tiempo una posible solución", ha asegurado LAB.

El sindicato ha considerado que, "ante esta situación hay que responder con urgencia, no cabe más demora", y ha afirmado que ha pasado "más de un mes en el que no se ha realizado ninguna actuación que mejore las condiciones laborales de las personas afectadas, más de un mes en que está en riesgo la salud de los trabajadores y trabajadoras". "¿Acaso debe ocurrir una desgracia para la retirada definitiva del actual gancho C?", ha señalado.