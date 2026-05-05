LAB dice que VW Navarra "tiene capacidad" para realizar la producción de 2027 con las medidas de flexibilidad vigentes

Rueda de prensa del sindicato LAB sobre VW Navarra - LAB

PAMPLONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato LAB ha afirmado que Volkswagen Navarra "tiene capacidad más que suficiente para realizar el supuesto programa productivo" propuesto para 2027 "aplicando las medidas de flexibilidad recogidas en convenio".

El sindicato ha criticado "la forma en que ha comunicado VW Navarra al comité de empresa la supuesta necesidad de acordar medidas de flexibilidad al alza para realizar el posible programa productivo de 2027".

"Cuatro días después de que se la transmitiera a UGT y CCOO y estos se encargaran de trasladar a la prensa la información, mostrando un desprecio total y absoluto hacia el resto de las secciones sindicales, lejos de actuar como el secretariado del comité, actuaron como los señoritos de un cortijo, contando con el beneplácito de la empresa", han señalado desde LAB en un comunicado.

Según han añadido, "cuando en diciembre del año pasado informábamos de que 93 compañeros y compañeras eventuales debían tener un contrato indefinido al resolver la Inspección de Trabajo, a denuncia de LAB, que sus contratos estaban realizados en fraude de ley, la empresa y los sindicatos UGT y CCOO pusieron el grito en el cielo diciendo que estaba en riesgo el futuro de la empresa".

Han añadido desde LAB que "son los mismos que decidieron y firmaron 3 años antes que sobraban 400 personas indefinidas de la plantilla, y ahora se vanaglorian de unas posibles contrataciones, entre 500 y 1.000, para realizar el programa de 2027". "¿Acaso estas contrataciones no ponen en peligro a la empresa? ¿O van a ser todas estas contrataciones precarias, temporales? ¿Ese es el empleo de calidad del que presumen?", han planteado.

A su juicio, VW Navarra "tiene capacidad más que suficiente para realizar el supuesto programa productivo" planteado para 2027 "aplicando las medidas de flexibilidad recogidas en convenio".

En la actualidad "se están trabajando viernes con voluntarios", y el calendario de 2027, "aplicando todas las medidas de flexibilidad del convenio, permitiría además trabajar 10 sábados con personal voluntario sin problema".

"¿A qué viene tanta prisa y tanto interés en acordar un turno de fin de semana? ¿Por qué UGT y CCOO han publicado sus plataformas de convenio colectivo estando este en vigor? La respuesta es sencilla: la dirección y estos sindicatos están negociando el convenio colectivo a espaldas del comité, y preparando las elecciones sindicales del año conjuntamente, es muy probable que estimen conveniente que las medidas de flexibilidad que pudieran no ser del agrado de la plantilla se deben acordar meses antes de las elecciones sindicales", han remarcado desde LAB.

Según han criticado, "no han adelantado cómo pretenden trabajar los sábados". "LAB en 2016 realizó una propuesta de trabajo en fin de semana para la adjudicación del segundo modelo que no fue tenida en cuenta, exigía la eliminación de la categoría de ingreso, la contratación en paridad y unos criterios de contratación públicos y transparentes", han subrayado.

A juicio de LAB, "una vez más, VW Navarra, UGT y CCOO van a hacer caja con la precariedad, VW contratando personal un 23% más barato, gracias a UGT y CCOO, que así lo decidieron, y estos sindicatos harán caja prometiendo categorías, ingresos y favores a cambio de sumisión".

"Si VW Navarra necesita flexibilidad a la baja, UGT y CCOO envían a la plantilla al paro y VW aumenta sus beneficios, si la necesita al alza, se contrata personal precario con el mismo fin. ¿Acaso la creación de un cuarto turno va a ser con personal indefinido?", han apuntado.

Para LAB "todo el personal eventual con contrato de interinidad, unos 350 actualmente, deberían ser indefinidos y tener el nivel salarial 5, es empleo estructural". "LAB apuesta por el reparto del empleo y no tenemos inconveniente en negociar calendarios si implican una reducción de la jornada laboral, si reflejan que a igual trabajo igual salario, y que el acceso al trabajo es universal, no sectario y excluyente", han manifestado.