LAB pide la dimisión de Gimeno por "hacer oídos sordos" y "menospreciar" a la comunidad educativa y sindicatos

Manifestación del sindicato LAB para reclamar el cese del consejero de Educación, Carlos Gimeno. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 16 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato LAB se ha manifestado este sábado en Pamplona para reclamar la dimisión o cese del consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, por "hacer oídos sordos" y "menospreciar" a la comunidad educativa y los sindicatos, y su sustitución por una persona con "otro perfil".

La movilización ha partido pasadas las doce del mediodía desde el Bosquecillo, precedida por una pancarta con el lema 'Kalitatezko hezkuntza eta lan baldintzen alde. Gimeno kanpora' (Por una educación y condiciones laborales de calidad. Fuera Gimeno).

En declaraciones a los medios de comunicación, Hodei Tapia, responsable de Enseñanza de LAB, ha insistido en que Gimeno "no puede continuar ni un solo día más al cargo". Un consejero que "ha mantenido la misma actitud durante los últimos siete años, haciendo oídos sordos ante las reivindicaciones de la comunidad educativa y los sindicatos, negando lo evidente y cerrando las puertas a cualquier tipo de negociación".

Siete años, ha destacado, en los que "la calidad educativa ha empeorado" y el sistema educativo "en horas bajas". "La carga de trabajo y las exigencias son cada día más altas: burocracia, ratios insostenibles, atención a la diversidad, pero no hay recursos suficientes para hacerle frente", ha señalado.

Tapia ha reclamado más inversión en educación y ha recordado que "en el acuerdo programático de 2023 el Gobierno de Navarra se comprometió a invertir el 5% del PIB, cifra de la que actualmente nos encontramos muy lejos".

Asimismo, ha advertido de que las condiciones de trabajo "también han empeorado. En los últimos 15 años hemos perdido un poder adquisitivo de alrededor del 20%". Además, ha exigido que se reduzca "drásticamente la temporalidad, que en algunos sectores alcanza el 50%, muy lejos del 8% que marca Europa".

Igualmente, ha remarcado que "hay que mantener todos los puestos de trabajo" y ha reivindicado que la bajada de la natalidad "sea una oportunidad para bajar las ratios en todas las etapas educativas y así mejorar la atención individualizada y la calidad educativa".

El representante de LAB ha afirmado que Gimeno es "el culpable y responsable de toda esta situación". "Es él quien toma las decisiones de manera unilateral, sin negociación y con total falta de transparencia. No existe ninguna intención de negociar por su parte. Menospreciar de esa manera tanto a la comunidad educativa como a los sindicatos es inaceptable", ha censurado.

Ha puesto como ejemplos "lo sucedido con el CREENA y la firma con la Fundación Alegría que supuso la dimisión en bloque del equipo directivo, la implantación precipitada y sin los medios necesarios de la Formación Profesional Dual, el cierre de aulas" y los "obstáculos al normal desarrollo de la euskera y del modelo D".

Por todo ello, ha exigido al Gobierno de Navarra que cese a Gimeno. "Tiene que estar fuera del Departamento de Educación. La sociedad navarra necesita a un consejero que se siente a hablar y atienda las necesidades de los sindicatos y de la comunidad educativa", ha remarcado.

Para Hodei Tapia, lo ocurrido este jueves en el pleno del Parlamento, con la aprobación de una proposición de ley de UPN, gracias a la abstención de Geroa Bai y EH Bildu, que evitaba el cierre de aulas en la red concertada, "es fiel reflejo de lo que ha sucedido estos últimos siete años en su labor. Es incapaz de sentarse a hablar con ningún tipo de interlocutor".