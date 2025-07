lbarrola dice que "la sombra de la corrupción acorrala a Chivite y va a tumbar su Gobierno"

PAMPLONA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha afirmado este lunes que “la sombra de la corrupción acorrala a Chivite y va a acabar con su Gobierno y con su carrera política".

Ibarrola responde así a las declaraciones de Chivite ante el Comité Regional del PSN en las que ha mostrado su voluntad de acabar la legislatura.

“Los comportamientos de Chivite dejando campar a sus anchas a Cerdán durante todos estos años han contaminado su Gobierno, por mucho que ahora se pretenda desvincular", ha manifestado en una nota la presidenta de UPN, que ha vuelto a señalar que “Cerdán ha sido el mentor de Chivite".

“Hasta unos días antes de entrar en prisión, Chivite ponía la mano en el fuego por la honestidad de Cerdán. Hoy ya no descarta que pueda haber algo, pero lo circunscribe a comportamientos individuales, como si ella y su Gobierno fueran ajenos a lo sucedido", ha afirmado. “¿Qué credibilidad tiene Chivite?", se ha preguntado, para añadir “qué dirá cuando salgan nuevas informaciones de la investigación que comprometan a otras personas de su círculo".

Para la presidenta del partido foralista, "Chivite no puede presumir de honestidad cuando su proyecto político y su gobierno nacen y se han sostenido desde la corrupción". Asimismo, ha destacado que "toda la sociedad navarra conoce que sus dos pilares fundamentales han caído". "Uno, Santos Cerdán, está en la cárcel. Otro, Ramón Alzórriz, dimitido de sus principales responsabilidades y desaparecido de la escena pública", ha señalado

Por otro lado, Ibarrola ha criticado que “María Chivite no ha explicado todavía hoy por qué su Gobierno ha adjudicado 76 millones de euros a la empresa de su amigo Santos Cerdán". "Tampoco ha explicado el sobrecoste que se ha producido nada más iniciarse la obra y las implicaciones que ello puede tener en el devenir del proyecto ni si a día de hoy existen más sobrecostes añadidos", ha indicado.

Además, ha afirmado que "no ha explicado por qué ha estado escondida todo este tiempo y por qu? ha ocultado durante meses a la sociedad navarra una información tan relevante".

Por útimo, Ibarrola ha exigido a Chivite que "no vaya de víctima". "UPN no ha hablado ni de su hermano, ni de su suegro... Únicamente hemos hablado de la amenaza de corrupción en su entorno político más cercano y en su Gobierno". Y le ha pedido que "deje de acusar a UPN y que se preocupe por la sombra corrupta que tiene en el PSN y en su entorno más cercano, que deje de tirar balones fuera y que no pretenda desviar el foco de atención".