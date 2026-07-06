El lehendakari Pradales: "Es un honor estar en los Sanfermiens, la fiesta de Euskal Herria con mayor proyección"

Archivo - El lehendakari, Imanol Pradales. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari vasco, Imanol Pradales, ha asistido este lunes al lanzamiento del chupinazo de los Sanfermines de 2026 desde el interior de la Casa Consistorial de Pamplona y ha afirmado que "es un honor estar en los Sanfermines", que ha definido como "la fiesta de Euskal Herria con mayor proyección en el mundo".

"Es la primera vez que estoy en el chupinazo aquí en el Ayuntamiento en Sanfermines. No es la primera vez en Sanfermines, porque he venido mucho a lo largo de mi vida, pero es un honor estar en los Sanfermines, que es la fiesta de Euskal Herria con mayor proyección en el mundo y además de la que nos sentimos muy orgullosos", ha indicado Pradales en declaraciones a los medios de comunicación en el interior de la Casa Consistorial.

El lehendakari ha explicado que el año pasado ya fue invitado a asistir al inicio de las fiestas, pero no pudo acudir, y se comprometió con Unai Hualde, presidente del Parlamento de Navarra y del PNV de Navarra, a asistir este año. "Aquí estamos disfrutando como uno más de estos Sanfermines que espero que sean una maravilla, como suelen ser habitualmente, y que pueda disfrutar la gente", ha indicado.

Pradales ha afirmado que "en cualquier fiesta uno tiende a pasárselo bien, pero esta fiesta es internacional, es global, es la proyección de nuestro pueblo en todo el mundo". "La oportunidad que tenemos de compartir la fiesta con miles y miles de personas que vienen de todas las partes del mundo también es un momento único y hay que ponerlo en valor", ha señalado.

A continuación, ha destacado que "es el momento de que se vea también la cultura y la identidad de una forma compartida y creo que eso también es algo a poner en valor".

Pradales, que ha coincidido con la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, en la Casa Consistorial, ha explicado que tiene con ella "muy buena relación y tenemos muchas cosas en las que colaboramos desde la Comunidad Autónoma de Euskadi y la Comunidad foral de Navarra, pero hoy ya tocaba hablar de fiesta y tocaba disfrutar". "Hemos hablado de a ver hasta qué hora se va a quedar ella y que tiene a la cuadrilla de amigas esperándola afuera y quería bajar cuanto antes", ha explicado.

Por su parte, el lehendakari ha apuntado que permanecerá en Pamplona hasta la tarde y después regresará, puesto que este martes tiene consejo de Gobierno en Vitoria, así que "desgraciadamente" sólo estará "un ratito" en Sanfermines.

Recordando que también acompañó a la Real Sociedad en Sevilla en la final de la copa del rey, ha afirmado que en aquella ocasión "había que acompañar a un equipo vasco y creo que eso es importante también, que el lehendakari esté cerca de los momentos de celebración del pueblo vasco". "Yo creo que eso es lo que hacíamos en Sevilla y también de alguna manera en Iruñea", ha señalado.