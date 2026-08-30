Leitza celebra el 13 de septiembre el Día del Talo, un mercado itinerante y una carrera

PAMPLONA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Leitza celebra el próximo domingo 13 de septiembre de forma conjunta el Día del Talo, la primera edición de la carrera 16K Plazaola y una nueva jornada del Mercado Itinerante de Mendialdea.

Se trata de una propuesta que reunirá deporte, gastronomía, productos locales, tradición rural, artesanía y cultura y que convertirá las calles y la plaza de Leitza en punto de encuentro para vecinos, visitantes y participantes, según ha informado el Consorcio Turístico Plazaola en una nota.

El Día del Talo, organizado por el Ayuntamiento de Leitza y el Consorcio Turístico Plazaola, cumple la edición XXI, y se celebrará este año de la mano de la nueva carrera 16K Plazaola. La jornada contará además con una nueva edición del Mercado Itinerante de Mendialdea, que reunirá en la plaza de Leitza a productores y artesanos de la comarca.

La 16K Plazaola es una nueva carrera popular que recupera el espíritu de la Media Maratón Plazaola. La prueba ha completado los 300 dorsales disponibles para esta primera edición. No se admiten nuevas inscripciones pero se ha habilitado una lista de espera.

Los corredores tomarán la salida a las 9.30 horas en la estación del Plazaola de Lekunberri y recorrerán los 16 kilómetros de la Vía Verde hasta alcanzar la meta, cerca de la plaza de Leitza. La entrega de premios de las diferentes categorías tendrá lugar a las 13 horas.

Más allá de su carácter deportivo, la 16K Plazaola nace con la vocación de dinamización territorial. La prueba pretende incorporarse al calendario deportivo de la comarca, atraer visitantes y contribuir a generar actividad económica, al tiempo que permite dar visibilidad a los recursos turísticos, empresas y productores de Mendialdea. Este evento está organizado por el Ayuntamiento de Leitza, el Ayuntamiento de Lekunberri, el Consorcio Turístico Plazaola y el Grupo de Montaña Goiztiarrak MLT, con el apoyo de Saralegi Taloak y Laboral Kutxa.

En cuanto al Día del Talo, a partir de las 10.30 horas, los talogiles serán los encargados de dar comienzo a la celebración. Estarán presentes Saralegi Taloak, de Leitza, Saldiasko Talogileak, y Jan Talo, de Basaburua, que ofrecerán una amplia variedad de talos, con propuestas tradicionales y diferentes combinaciones como queso, chistorra, chocolate, angulas, panceta o setas, y propuestas ecológicas, veganas y vegetarianas como novedad en esta edición.

De 11 a 12 horas se celebrará un taller de elaboración de talos en el soportal del Ayuntamiento, en la planta baja. El objetivo es acercar esta tradición a las nuevas generaciones y facilitar que los participantes conozcan de primera mano cómo se elabora este producto tan ligado a la cultura gastronómica vasca.

No será necesario realizar inscripción previa. La participación será libre, hasta completar el aforo y respetando el orden de llegada. Tras la elaboración, los participantes podrán degustar sus propios talos.

Durante la jornada también habrá espacio para el deporte rural. A las 12 horas, la plaza de Leitza será escenario de una exhibición de Giza Proba, una de las modalidades más vinculadas a la cultura del esfuerzo y al trabajo tradicional en el entorno rural. La prueba consiste en arrastrar una piedra de gran peso durante un tiempo determinado, tratando de recorrer la mayor distancia posible. Los participantes tiran de la piedra caminando hacia atrás y pueden hacerlo tanto individualmente como en grupo. Tradicionalmente conocida como gizon-proba, la modalidad ha evolucionado hacia la denominación Giza Proba, reflejando que en la actualidad pueden participar tanto hombres como mujeres.

MERCADO ITINERANTE

Leitza será también la próxima parada del Mercado Itinerante de Mendialdea, una iniciativa que recorre diferentes localidades de la comarca para acercar al público los productos agroalimentarios y artesanales elaborados en el territorio. En esta ocasión participarán 32 puestos, dedicados a productos agroalimentarios y a artesanía.

Entre los productos que podrán encontrarse habrá talo, queso, miel, patés, pan, huevos, cerveza artesanal, aceite, chocolate y otros productos elaborados por pequeños productores de la zona. La oferta se completará con propuestas artesanales realizadas en madera, cerámica, metal, textil y otros materiales.

El mercado reivindica el valor del sector primario y la artesanía de Mendialdea, así como un modelo de consumo responsable basado en productos de proximidad y en el reconocimiento del trabajo de pequeñas explotaciones y talleres locales. El horario del mercado será de 11 a 14.30 horas.

La siguiente y última cita del Mercado Itinerante de Mendialdea de este año tendrá lugar el 1 de noviembre en Jauntsarats (Basaburua), coincidiendo con la celebración del Día de la Castaña.

En la organización del mercado itinerante participan 9 ayuntamientos de Mendialdea (Araitz, Areso, Basaburua, Betelu, Imotz, Goizueta, Larraun, Leitza y Lekunberri), con la coordinación técnica de Cederna-Garalur y del Consorcio Turístico Plazaola, así como con la colaboración de la asociación de baserritarras Habelarte y de los grupos de consumo local Araizko Zaporeak, LeitzEKO y Bertatik Bertara Dinamika. Asimismo, está previsto recibir ayudas de Circuitos Cortos del Gobierno de Navarra.

Para cerrar la jornada del 13 de septiembre en Leitza, por la tarde habrá una propuesta del programa Kultur 26. A las 19 horas, el grupo de danzas Txori Zuri ofrecerá una actuación en la plaza de la localidad.

La organización quiere que la celebración de esta jornada sea también un ejemplo de evento cada vez más sostenible, accesible e inclusivo. Por ello, lanza el mensaje 'Zaborra 0', invitando a todas las personas participantes y visitantes a utilizar correctamente los contenedores y papeleras, y a evitar dejar residuos en el espacio público.

La jornada contará además con diferentes medidas destinadas a facilitar la accesibilidad y sostenibilidad: aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida (PMR) junto a la plaza; baños adaptados en las inmediaciones de la plaza; punto de información con bucle de inducción para personas con discapacidad auditiva y personal formado; programa y comunicación accesibles; áreas de descanso en las inmediaciones de la plaza; contenedores diferenciados y señalizados para favorecer la recogida selectiva y el reciclaje; fuentes de agua en las inmediaciones de la plaza y en los avituallamientos, y la recomendación de compartir coche para reducir el impacto de los desplazamientos. Además, se ofrece autobús para los corredores entre Leitza y Lekunberri.