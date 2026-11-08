La Ley Foral de Salud llega este lunes a la Mesa y Junta de Portavoces

Archivo - Entrada del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra celebra este lunes su sesión ordinaria en la que, entre otros asuntos, dará trámite al proyecto de Ley Foral de Salud aprobado por el Ejecutivo foral el pasado 28 de octubre, con la intención de que que la norma pueda ser aprobada en el primer trimestre del próximo año o, en su defecto, antes de que acabe la legislatura.

Entre las novedades respecto a la ley actual, que data de 1990, se encuentra la creación de una única área de Salud, con una nueva distribución territorial de los recursos, con los distritos sanitarios y zonas básicas de salud; un sistema de rendición de cuentas de la propia organización basado en resultados en salud o la incorporación de nuevas tecnologías y nuevas prestaciones derivadas del conocimiento científico.

También se dará trámite este lunes a la proposición de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin para modificar la Ley Foral 18/2019, de 4 de abril, sobre acceso y ejercicio de las profesiones del deporte en Navarra, así como sus disposiciones reglamentarias.

En el apartado de comparecencias, UPN ha solicitado que el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, informe de los trabajos de mantenimiento realizados en la red ferroviaria de Navarra. También quiere que el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José Mª Aierdi, explique la situación en el Servicio de Economía Circular e Innovación tras los últimos ceses y cambios en su estructura; que la consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, valore los resultados del informe del Observatorio de Salud Pública de Navarra y la Memoria Anual del Juego en Navarra; y que el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Luis García, explique el posicionamiento del Gobierno de Navarra respecto al conflicto laboral de los trabajadores de la sección de Hardware de la empresa CONASA.

Por otro lado, el PSN ha presentado una moción por la que el Parlamento de Navarra manifiesta su compromiso con "la defensa del sistema democrático del que nos hemos dotado". UPN, por su parte, ha registrado una resolución que insta al Gobierno foral a "mejorar la accesibilidad física" de las pruebas de prevención, cribado y diagnóstico relacionadas con la salud sexual y reproductiva de las mujeres con discapacidad. EH Bildu y Contigo-Zurekin han planteado una moción que reclama declarar el Parque de la Memoria de Beriáin como Lugar de Memoria.

El orden del día incluye, asimismo, preguntas orales sobre el III Plan de Trabajo Autónomo, sobre el diseño del proyecto de ley foral para la creación de una Red Foral de Escuelas Infantiles Públicas, sobre las ratios de profesionales en las residencias, sobre la aprobación del registro de lobbies, y sobre "la pérdida de profesionales especialistas" en cirugía pediátrica del Hospital Universitario de Navarra.

La Mesa y Junta de Portavoces votará dos propuestas de declaración por la que el Parlamento de Navarra, por un lado, se suma a la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, y, por otro, expresa su reconocimiento y agradecimiento a todas las personas que forman parte de CERMIN.