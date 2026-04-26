'I lit the Fire!' de Valeria Lemesevskaya gana el premio a la mejor película en el Festival Punto de Vista 2026

Ganadores del festival Punto de Vista 2026. - PUNTO DE VISTA

PAMPLONA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

'I lit the Fire!' de Valeria Lemesevskaya se ha alzado con el Gran Premio a la Mejor Película en la Sección Oficial del Festival Punto de Vista 2026, que se ha celebrado del 20 al 25 de abril.

El jurado internacional de la vigésima edición de Punto de Vista, formado por Beatriz Navas, Catarina Boieiro y Daphne Xu, ha destacado que se trata de una película "con un pulso energético distintivo que reflexiona sobre la idea de hogar y revela la vida con una fuerza convincente y contagiosa. Un espíritu y un temperamento emergen gradualmente a través de una atención obsesiva a un rostro y un cuerpo, trazando la vida cotidiana de una niña entre su familia y animales. Nos entusiasma este enfoque vital y visceral del documental como un lugar de encuentro".

Por su parte, el Premio Jean Vigo a la Mejor Dirección ha sido para Víctor Ladera por 'Sin ton ni son'. El jurado ha valorado que esta obra, "marcada por su aparente austeridad y un número reducido de elementos, despliega sin embargo una riqueza efervescente en la que cada componente adquiere una intensidad significativa. Dentro de esta tensión entre lo mínimo y lo expansivo, lo enigmático no se resuelve, sino que se activa como catalizador de interpretación y experiencia".

El Premio al Mejor Cortometraje, auspiciado por EITB, se ha otorgado a '3cm of Complexity' de Anna Vasof. El jurado ha puesto en valor que la cineasta, "a través de inventos lúdicos, pone al descubierto el absurdo y las contradicciones inherentes a los sistemas e instituciones de los que dependemos. En su cine, acerca el humor y la creatividad artesanal a un primer plano, de manera que cierta sensación de alivio llega al espectador".

Por otro lado, el Premio Especial del Público a la Mejor Película ha sido para 'Krakatoa' de Carlos Casas; y el Premio de la Juventud a la Mejor Película, que cuenta con la colaboración del Instituto Navarro de la Juventud, para 'Fomos Ficando Sós' de Adrián Canoura.

El jurado ha entregado, además, dos menciones especiales para 'Masayume' de Nao Yoshigai, y 'Daria's Night Flowers' de Maryam Tafakory.