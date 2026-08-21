La lluvia contribuye a las tareas de extinción del incendio de Urzainki, pero dificulta el acceso de vehículos

Bomberos trabajan en la extinción del incendio forestal de Urzainki. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias registradas el jueves y el descenso de temperaturas han contribuido a las tareas de extinción del incendio forestal declarado en el entorno de la peña Gazpar, en Urzainki.

Las tormentas dejaron el jueves unos 5 litros de lluvia en la zona de Urzainki. Las temperaturas van en descenso, con mínimas bajas y máximas en torno a los 20º, lo que contribuye positivamente al trabajo con herramienta manual, según ha informado el 112 Sos Navarra.

La humedad relativa es alta, si bien no se prevén precipitaciones en la zona. La previsión señala además viento norte todo el día, con velocidades en aumento a partir de las 15 horas.

No obstante, debido a las lluvias recientes, las pistas forestales no se encuentran transitables y ha aumentado la inestabilidad del terreno, lo que dificulta el acceso con vehículos y el avance de la maquinaria pesada. Asimismo, persiste el riesgo de caída de elementos rodantes. Esto, además de ser una amenaza para la integridad de los profesionales del dispositivo, aumenta el peligro de que se generen focos secundarios. Por este motivo, Sos Navarra ha solicitado a la población que se mantenga alejada de la zona de intervención para evitar riesgos innecesarios.

Durante la jornada de este viernes trabajarán en la zona efectivos de bomberos de los parques de Tafalla, Peralta, Sangüesa, Lodosa y Navascués, y bomberos voluntarios de Isaba, que contarán con el refuerzo de dos brigadas forestales terrestres procedentes de Aragón y los efectivos terrestres de las BRIF de Lubia y Ejea y la EPRIF de Burguete.

En cuanto a los medios aéreos, estarán operativos a lo largo del día un total de nueve aeronaves. Serán los tres helicópteros del Gobierno de Navarra, los dos helicópteros del MITECO con base en Miluce, un helicóptero bombardero de Plasencia del Monte y tres helicópteros bombarderos, dos de la BRIF de Lubia y uno de la BRIF de Ejea.

Completan el dispositivo técnicos de Medio Ambiente y efectivos del Guarderío de Medio Ambiente, con dos buldócer, apoyados por motosierristas y voluntarios de la zona, en coordinación con la Junta General del Valle de Roncal, y técnicos de Protección Civil, en labores de coordinación de medios aéreos. En funciones de prevención y seguridad, se encuentran desplegados efectivos del GRT y una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) del Servicio de Urgencias Extrahospitalarias del SUE del Departamento de Salud, y patrullas de la Policía Foral.