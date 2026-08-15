Las lluvias y las tormentas ponen este sábado en aviso a casi toda Navarra

Archivo - Tormenta con granizo. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que este sábado por la tarde se produzcan chubascos acompañados de tormenta que podrían ser localmente fuertes y acompañadas de granizo en el centro y sur de Navarra.

Esto ha llevado a la entidad ha activar diversos avisos por lluvias y tormentas que permanecerán activos entre las 14.00 y las 21.59 horas. En el caso de la Ribera, serán de nivel naranja -peligro importante- ante la previsión de que se puedan acumular 30 litros por metro cuadrado en una hora.

Por otro lado, el centro y el Pirineo navarro estarán en aviso amarillo -peligro bajo- y la previsión es que se registren hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. En las tres zonas las tormentas podrán venir acompañadas de rachas muy fuertes y granizo.