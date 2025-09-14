Localidades del Pirineo acogerán la quinta edición del Baratxinto Fest del 26 al 28 de septiembre

PAMPLONA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Artes del Pirineo, Baratxinto Fest, celebrará su quinta edición del 26 al 28 de septiembre en las localidades de Roncal, Burgui y Uztarroz. Durante el fin de semana habrá oferta de teatro, música, circo, arte público, poesía y danza. Todas las actividades del festival son gratuitas y se realizarán en la calle.

Baratxinto Fest dará comienzo el viernes, 26 de septiembre, con dos piezas de circo, por un lado, 'Circanelo', de la compañía N+1, que tendrá lugar a las 19 horas en Burgui, y por otro lado, 'Last Triggers', un espectáculo de la compañía Bleda Insipida, a las 20.30 horas en Roncal.

El sábado, 27 de septiembre, el festival comienza con arte público. Idoia Zalgizuri y Ana Arenaza presentarán su mural 'Basoan' a las 11 en la plaza de Uztarroz. Seguidamente se podrá disfrutar de la obra de teatro 'El peor espectáculo del mundo. De momento!!!', de Zanguango Teatro. A las 14.30 horas, en la Sociedad Errota de Roncal se realizará la comida popular, seguida de micro abierto.

Por la tarde, la compañía de teatro Barsanti representará 'Legea gu gara', a las 18 horas en el frontón. El día finalizará con música en la plaza del Errota de Roncal, con el concierto teatralizado de Lupita la Ingrata y el Tierno Desaborío a las 19.30 horas, seguido de una sesión de DJ de la mano de Serna a las 21 horas.

El domingo, 28 de septiembre, comenzará con un recital poético, 'Palabras txorroteras', de Oihane Zuberoa Garmendia, a las 11.30 horas en Portazabalea (Roncal). A continuación, a las 12 horas en el frontón de Roncal la veterana compañía Trapu Zaharra presentará su último trabajo, 'Dale Ramón'. A las 13.30 horas, en la presa de Roncal, Unai Zoco presentará su mural 'Volverán' y se cerrará el festival con un vermú amenizado por DJ Oso.

Baratxinto Fest está organizado por la compañía de teatro Goitibera y el Ayuntamiento de Roncal, y cuenta con la subvención del Gobierno de Navarra. Además, colaboran el Ayuntamiento de Uztarroz, el Ayuntamiento de Burgui, Gu Pirinioa, Cederna Gailur, Kebenko y Xorta.