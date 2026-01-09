Localizado el cadáver del hombre desaparecido en Olite desde el pasado 31 de diciembre

Agentes de la Policía Foral de la Comisaría de Tafalla en el lugar donde se ha encontrado el cadáver del desaparecido. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El cuerpo sin vida del hombre de 68 años de Olite que llevaba desaparecido desde el pasado 31 de diciembre ha sido encontrado este viernes en un paraje entre esta localidad y Beire, según informan desde la Policía Foral.

Agentes de la Policía Judicial de Policía Foral investigan las circunstancias del fallecimiento y señala que los indicios no hacen pensar en la implicación de terceros.

El hombre llevaba desaparecido desde el pasado 31 de diciembre, a las 18.00 horas, cuando salió a pasear de la residencia de ancianos de Olite y no regresó.

Ese mismo día se activó un dispositivo de búsqueda que contó con la participación de los bomberos de Cordovilla y Tafalla, el Grupo de Rescate Técnico, un helicóptero, guardas forestales de Medio Ambiente, el Grupo de Perros de Salvamento, Protección Civil de Milagro, Policía Foral con drones, guías caninos, Seguridad Ciudadana, Brigada de Protección Medioambiental, Policía Judicial y Guardia Civil.

Por su parte, la Policía Local de Olite mostró en su perfil en la red social X un vídeo en el que se podía ver al hombre desaparecido durante la celebración de la carrera de la San Silvestre de la localidad, con la esperanza de que alguien pudiera aportar información que facilite su localización.

Las labores continuaron durante varias jornadas hasta este 7 de enero cuando se interrumpió la búsqueda, si bien continuaba la investigación por parte de la Policía Foral.