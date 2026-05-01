Localizados dos cachorros de mastín en condiciones precarias en una instalación en Fitero

PAMPLONA 1 May. (EUROPA PRESS) -

Patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil han localizado dos cachorros de mastín en condiciones precarias en una instalación decadente en Fitero, según ha informado la Guardia Civil en una nota.

Los agentes detectaron la presencia de los animales en el interior de un inmueble que presentaba un avanzado estado de deterioro estructural. En el lugar, los agentes comprobaron que los cachorros carecían de la correspondiente identificación mediante microchip y se encontraban en condiciones precarias, sin acceso a agua o alimento.

Ante esta situación, se activaron las gestiones necesarias en colaboración con la brigada municipal del Ayuntamiento de la localidad, procediéndose posteriormente al traslado de los animales al Centro Comarcal de Protección Animal, donde quedaron a disposición de los servicios competentes para su atención y cuidado.

La Guardia Civil ha recordado la importancia de garantizar el bienestar animal, así como el cumplimiento de la normativa vigente en materia de identificación y cuidado de mascotas.