López dice que se ha actuado con "la mayor agilidad" para "proteger a las víctimas" ante fallos de pulseras antimaltrato

PAMPLONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, Amparo López, ha afirmado que "se ha actuado desde la mayor agilidad para realizar la labor que tenemos asignada, proteger a las víctimas", ante los fallos registrados en pulseras de protección de víctimas de violencia de género en la Comunidad foral.

En una comparecencia parlamentaria solicitada por UPN, López ha explicado que "las principales incidencias detectadas por parte de Policía Foral han sido la pérdida de cobertura de los usuarios de la aplicación, el acercamiento del agresor a la víctima sin ser notificado al cuerpo foral y problemas técnicos diversos, como el mal funcionamiento de los equipos y baterías que no cargan". En concreto, ha subrayado que "la magnitud del fallo ronda menos del 4%, y el 100% de las mujeres en Navarra han estado totalmente protegidas".

La Policía Foral, según ha asegurado, "dio traslado de esta situación a los órganos competentes en la materia por los cauces reglamentarios correspondientes". En concreto, "se informó de las incidencias detectadas tanto en la Mesa de Análisis de Casos Letales del Ministerio de Interior como a la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género en una vista que ésta realizó a Navarra". También desde la Brigada Asistencial "se pusieron en contacto con la empresa prestadora del servicio para informar de las anomalías en aquellos casos en los que se tuvo conocimiento".

"Por parte de la Policía Foral, en el momento en el que se ha tenido conocimiento de cualquier incidencia, se ha ofrecido protección inmediata a la víctima hasta que se asegurase la resolución de la misma, incluso con dispositivos de protección permanente. Es decir, se ha actuado desde la mayor agilidad para realizar la labor que tenemos asignada: proteger a las víctimas", ha apuntado.

López ha destacado que el sistema Cometa "pertenece a la Administración General del Estado". "El Gobierno de Navarra no es titular de este sistema y lo que hacemos desde aquí es colaborar a través de nuestro recurso operativo, la Policía Foral, que trabaja en un plano de igualdad como un recurso más en esta materia junto al resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", ha apuntado.

En este sentido, ha criticado "los intentos interesados en esta materia por atribuir al Gobierno de Navarra competencias que evidentemente no son suyas". "Unos intentos y ruido interesado que, por cierto, solo perjudica a aquellas mujeres que están en situación de denunciar y este por miedo que se intenta generar, no lo hagan", ha dicho.

López ha remarcado que "este sistema ya ha tenido problemas anteriormente, nunca se han ocultado, sabemos que hay problemas y se han comunicado". "Y desde 2010, los informes de la Fiscalía han puesto de manifiesto que todos los años se han producido deficiencias en este sistema y esta tecnología no está siendo totalmente eficaz, si bien la Fiscalía ha comentado que las mujeres están y han estado protegidas en todo momento, que es lo importante", ha apuntado.

Ha continuado López que "a pesar de las incidencias de cualquier tipo, sean incidencias técnicas habituales o las relacionadas con la gestión del contrato de la prestación del servicio Cometa, los protocolos han funcionado siempre con total fiabilidad y se puede garantizar que el sistema es robusto".

"De cara a mejorar este sistema, el Ministerio de Igualdad, competente en el contrato, acaba de anunciar que va a actualizar el mapa de cobertura que utiliza para monitorear las pulseras antimaltrato, los dispositivos de control telemático para conocer la ubicación exacta de los agresores machistas con órdenes de alejamiento, mejorando la cobertura sobre todo en zonas rurales, de manera que refuerce la geolocalización de las pulseras, una de las incidencias más recurrentes", ha comentado.

RECURSOS DE NAVARRA

Tras realizar un repaso de los recursos que Navarra destina en esta materia, ha anunciado distintas medidas, como la creación de un grupo de trabajo permanente en Policía Foral "con participación puntual de otros profesionales", el incremento de policías con especialización en la atención a la violencia contra las mujeres, así como la puesta en marcha un espacio de atención especializada en la Oficina de Denuncias de la Plaza del Castillo de Pamplona.

Entre otras cuestiones, se va a analizar "la viabilidad de activar emergencias relacionadas con la violencia contra las mujeres a través de mensajería instantánea" del 112 SOS Navarra y otras vías de comunicación digital. La consejera ha subrayado que se va a poner en marcha de la Unidad de Valoración Forense Integral (UVFI) y que se va a reforzar el Servicio de Atención Jurídica a las Mujeres. En Navarra, Policía Foral trabaja con la herramienta informática VioGén 2, y en estos momentos hay asignadas 691 víctimas.

Por parte de UPN, Isabel Olave ha señalado que "no hablamos de un error puntual ni de un problema técnico", sino "de una gestión que no ha funcionado y de un Gobierno que no ha reaccionado". "No aceptamos que se hable de un simple desajuste técnico. Lo que ha ocurrido es un fracaso político", ha indicado, tras criticar que "nadie asume responsabilidades" y que se ha tratado de "minimizar, retrasar y esconder".

Arantza Biurrun, del PSN, ha considerado que "se ha hecho lo que se tiene que hacer en el marco competencial que tiene el Gobierno de Navarra". Además, ha incidido en que las comunidades "no tienen competencias en la gestión de estos dispositivos ni en el acceso a la información asociada a ellos", pues pertenecen al Ministerio. "El sistema funciona", ha asegurado Biurrun, que ha criticado "el alarmismo generado" a raíz de "afirmaciones inexactas y en algunos casos manifiestamente falsas".

En nombre de EH Bildu, Oihana Gallo ha indicado que "el tema es muy grave y lo hemos tratado con mucha preocupación". "EH Bildu no resta importancia a los fallos del sistema, porque la tiene, y mucha, y así lo hemos puesto en conocimiento tanto del Ministerio como del Gobierno de Navarra", ha subrayado, tras considerar que "hace falta hacer una autocrítica honesta y abrir una investigación rigurosa y transparente para conocer exactamente lo que ha pasado".

Itxaso Soto, de Geroa Bai, ha destacado que "no se ha actuado de forma transparente por parte de la ministra", pero "esto no puede hacernos dudar" del sistema Cometa. "Hablamos de un tema muy delicado, y por eso en Geroa Bai llevamos el debate donde creíamos que lo debíamos de llevar y exigimos las responsabilidades donde creíamos que se debían exigir, que es en la Cámara Alta a través de la comparecencia de la ministra", ha apuntado, tras criticar el "ruido" generado en torno a este tema.

Desde el PPN, Maribel García Malo ha afirmado que Navarra "debería haber pedido responsabilidades al Ministerio", porque "es verdad que no es una competencia directa" del Ejecutivo foral pero "afecta a mujeres de Navarra". "Por lo tanto, es responsabilidad del Gobierno de Navarra. Y debería haber sido mucho más contundente, exigiendo explicaciones", ha señalado, tras criticar que, por el contrario, se ha intentado "minimizar el problema e intentar justificarlo".

Daniel López, de Contigo-Zurekin, ha apostado por "admitir la importancia de los errores graves que ha habido" pero también valorar "la importancia de algunas mejoras" realizadas. Tras indicar que "aquí nadie resta importancia a lo ocurrido", ha considerado que "lo importante es saber qué ha pasado y cómo garantizar que el sistema funcione bien". También ha destacado la labor de Policía Foral, "porque hay comunidades que no tienen estos recursos".