La Lotería Nacional reparte 1,2 millones de euros en Pamplona

Administración de lotería de Pamplona que ha vendido integramente el segundo premio de la Lotería Nacional. - LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

PAMPLONA 9 May. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Lotería Nacional, celebrado este sábado, 9 de mayo, ha repartido un total de 1,2 millones de euros en Pamplona al vender en su integridad el segundo premio, correspondiente al número 56.079, dotado con 120.000 euros el número.

Las diez series de este número se han vendido en la administración de lotería nº19, ubicada en la calle Bergamín 17 de la capital navarra, según han informado a Europa Press fuentes de Loterías y Apuestas del Estado.

Por su parte, el primer premio en el sorteo de este sábado ha correspondido al número 21.254, dotado con 600.000 euros el número. Se ha vendido en Rojales (Alicante), Gijón (Asturias), Sigüenza (Guadalajara), San Pedro Alcántara (Málaga) y Arona (Santa Cruz de Tenerife).

Los reintegros han caído en los números 4, 2 y 9.