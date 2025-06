Desde el lunes se cierra al tráfico la calle Irunlarrea entre los cruces con avenida de Barañáin y Boticario Viñaburu

PAMPLONA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

A partir de este lunes 16 de junio se inicia un nuevo sistema de tráfico en la zona hospitalaria, en el barrio de Ermitagaña-Mendebaldea, que se implanta la semana que viene pero que quedará establecida de forma permanente.

En la calle Irunlarrea, en el vial entre las rotondas de avenida de Barañáin y Boticario Viñaburu quedará limitado a lo estrictamente imprescindible el tráfico de vehículos a motor privados, no así vehículos de emergencia, transporte público, tránsito peatonal, bicicletas y vehículos de movilidad personal.

Tres cámaras de vigilancia controlarán el tránsito (Zona Acceso Controlado / ZAC Irunlarrea) que funcionará mediante matrículas dadas de alta; en lo que se refiere a ciudadanía en general, se permitirán los accesos a urgencias de Maternidad y Pediatría de Virgen del Camino con un tiempo máximo de 30 minutos.

Con esta nueva regulación se trata de anular la circulación de vehículos cuyo origen y destino sea diferente al ámbito hospitalario. En la actualidad este vial soporta flujos que superan ampliamente los 5.500 vehículos diarios en cada sentido de circulación, más de 11.000 sumando ambos sentidos. Esta decisión se basa en los informes de Grupo Técnico de Movilidad, el informe de lesividad del Equipo de Atestados de Policía Municipal de Pamplona y del propio comisario de Tráfico, ha informado el Ayuntamiento en una nota.

El Consistorio, competente para establecer restricciones de tráfico en la ciudad, con este nuevo sistema busca "consolidar y mejorar el acceso a los servicios de emergencias y de otros servicios sanitarios en la labor asistencial de traslado de pacientes; conseguir un entorno hospitalario seguro para los peatones; conseguir una reducción en la contaminación ambiental o de ruidos y un entorno más confortable para quienes están ingresados en los hospitales". Se podrá seguir accediendo a los aparcamiento o parkings por los espacios conexos a las rotondas que cierran el tramo.

Como esta actuación afectará a otras vías de circulación, principalmente añadiendo tráfico a los cruces de avenida Navarra en su confluencia con avenida Barañáin, y en la de Pío XII, en esos cruces se adoptarán medidas de regulación mediante semáforos para minimizar los efectos del incremento de tráfico. Coinciden estas medidas con el inicio, tras los Sanfermines, de las obras de conexión entre los carriles bici existentes en la avenida de Pio XII y de la Avenida de Barañáin, en un nuevo tramo de alrededor de 600 metros lineales. Las obras está previsto que estén acabadas antes de fin de año.

LOS VEHÍCULOS QUE PODRÁN CIRCULAR

En este tramo podrán circular siempre las bicicletas, los VMP y los vehículos que, sin estacionar, accedan al apeadero de Urgencias Materno-Infantil y cuyo tiempo entre la entrada y la salida no vaya a superar los 30 minutos, y su masa máxima autorizada (M.M.A.) no supere los 5.500 kg. El resto de vehículos a motor, siempre condicionados a solicitar autorización si forman parte de las tipologías previstas, se guiarán para circulación y estacionamiento por lo establecido en la autorización y, aun teniendo autorización, el acceso del vehículo deberá estar motivado, aunque se solicite posteriormente, ha añadido el Ayuntamiento.

Las tipologías de vehículos autorizables son los de titulares de establecimiento comercial incluido en la zona de acceso controlado, quienes deban realizar carga y descarga, vehículos de emergencias, auto taxis, transporte público regular de viajeros y vehículos oficiales de las Administraciones Públicas o empresas concesionarias del Ayuntamiento de Pamplona. También titulares de la Tarjeta de Estacionamiento de Personas con Movilidad Reducida y aquellos con permiso para la celebración de eventos, una modalidad dirigida a participantes en celebraciones religiosas o civiles y otros eventos como exposiciones, ferias, eventos lúdicos o culturales. Hay, además, un margen de autorización que se concibe como 'situaciones especiales'.

En la regulación están previstos reservados para transporte comarcal; taxis, vehículos de personas con movilidad reducida y labores de carga y descarga.

CÓMO Y DÓNDE SOLICITAR AUTORIZACIÓN

Todos los interesados, personas físicas o jurídicas, previamente a la solicitud de cualquier tipo de autorización, se deberán dar de alta, identificar y autenticar en el medio virtual de comunicación personal y privado que el Ayuntamiento de Pamplona ponga a disposición de los ciudadanos. Para ello deberán disponer de un sistema de firma electrónica admitido por el Consistorio. Para las personas físicas que no dispongan de firma electrónica, se pondrá a disposición de los interesados un procedimiento donde se permita su correcta identificación.

Las altas en el sistema y las solicitudes de las autorizaciones permanentes o temporales se presentarán on line en las páginas web http://policia.pamplona.es y http://www.pamplona.es, acompañadas de la documentación que en cada caso se establece en la regulación. Si no es posible vía digital, se podrá hacer telefónicamente con el Servicio de Atención Ciudadana en el número 010 o en el 948420100 o presencialmente en las oficinas del Área de Seguridad Ciudadana y Convivencia Ciudadana (calle Monasterio de Irache, 2) o con cita previa en la Oficina de Atención al Ciudadano, Palacio del Condestable (calle Mayor, 2). Las solicitudes urgentes, provisionales o temporales que por causas justificadas no puedan realizarse por esas vías, se podrán realizar con carácter extraordinario a través de la Policía Municipal.