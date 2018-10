El lunes comienza la campaña para adjudicar 2.130 viviendas protegidas en la Comarca de Pamplona

Actualizado 26/01/2007 14:12:46 CET

Hasta el 17 de febrero se podrá solicitar cita y retirar documentación, aunque 6.000 solicitantes la recibirán por correo

El próximo lunes 29 de enero comienza la campaña pública para la adjudicación de 2.130 viviendas protegidas que se van a construir en Zizur Mayor, Valle de Egüés-Sarriguren, Pamplona, Ansoáin, Cendea de Galar-Cordovilla. Del total, 1.860 viviendas son de compraventa (1.055 VPT y 805 VPO de Régimen General) y 270, de alquiler.

Las personas interesadas en optar a una de estas viviendas podrán retirar impresos y el catálogo explicativo así como concertar cita previa del 29 de enero al 17 de febrero en las oficinas de VINSA ubicadas en la calle Gorriti, 24-bajo de Pamplona, como en la dirección de Internet www.vinsanavarra.es. Unos 6.000 personas que figuran en los archivos de VINSA recibirán la información e impresos por correo.

Las citas para la entrega de documentación se programarán entre el 5 y 28 de febrero. Se pueden concertar en el teléfono 902 200 712 (lunes a viernes de 8 a 20 horas y sábados de 9 a 14 horas) o en la citada dirección web. La mediados de abril se resolverá la campaña. Está previsto que esta primavera comiencen las obras y la construcción de los pisos se prolongará durante 24 meses.

Los solicitantes podrán fijar sus preferencias sobre propiedad o alquiler, ubicación de las viviendas o número de dormitorios. En esta campaña se podrán cumplimentar solicitudes de vivienda tanto para compra, como para alquiler, aunque no se podrá ser adjudicatario de ambas.

De las 2.130 viviendas, Zizur Mayor acogerá 799; Sarriguren, 617; Pamplona, 300 de compraventa y 270 de alquiler; Ansoáin, 76; y Cordovilla, 68. En un total de 800 viviendas, tendrán preferencia los empadronados; 100 viviendas en Pamplona, 500 en Zizur Mayor, unas 55 en Cendea de Galar, 140 en Egüés - Sarriguren- y 68 en Ansoáin.

El precio de una VPO de 90 metros metros cuadrados ronda los 148.000 euros (con garaje, trastero y 7% de iva incluido), a lo que se restaría la subvención, que podría oscilar entre los 6.000 y los 13.000 euros, según los ingresos del solicitante. Una VPT del mismo tamaño cuesta 171.000 euros, con ayudas de entre 3.200 y 9.600 metros.

El alquiler de una vivienda de 70 metros cuadrados supone 413 euros, pero con descuentos de entre 103 y 310 euros mensuales, según renta. Además, los alquileres deducen en la declaración de la renta.

El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, José Andrés Burguete, presentó hoy la campaña, acompañado por los alcaldes de los municipios afectados. Recordó que esta es la "segunda campaña más importante" de adjudicación de Navarra. La anterior fue en enero de 2006 (2.253 viviendas protegidas en la segunda fase de Sarriguren, Orkoien y Ezkaba).

En cuanto a superficie las viviendas de alquiler en régimen general tienen 70metros cuadrados y las de alquiler en régimen especial varían entre los 50 y 90 metros, ya que pueden ser de uno, dos o tres dormitorios. Las de compra, en régimen general, oscilarán entre los 50 y 90 metros y las de precio tasado entre los 50 y los 120 metros, ya que las destinadas a familias numerosas deben tener cuatro dormitorios.

VIVIENDAS DE COMPRAVENTA

Las viviendas de compraventa se adjudicarán por orden de puntuación. En caso de empate, se favorecerá a los solicitantes con menores ingresos familiares ponderados. Serán adjudicadas en primer lugar las viviendas de régimen general, conforme a la preferencia en zona y número de dormitorios. Por último, se adjudicarán las viviendas de precio tasado. Sólo se realizará una adjudicación por solicitante. Las viviendas que queden vacantes se ofrecerán a los solicitantes que queden en lista de espera.

La adjudicación se realizará mediante el baremo único aprobado en la ley foral de Protección Pública a la Vivienda: puntúa la necesidad de vivienda, saldo y años de antigüedad de la cuenta vivienda, empadronamiento interrumpido en Navarra, edad de solicitantes, familias monoparentales etc. Las personas que quieren optar a la adjudicación de una de las viviendas en compraventa de esta campaña deberán cumplir los siguientes requisitos: no ser titular de vivienda ni haber transmitido ninguna en los últimos cinco años, salvo las excepciones contempladas en la normativa de vivienda; que los solicitantes y sus cónyuges o parejas de hecho no hayan suscrito ningún contrato de adquisición en propiedad de otra vivienda protegida situada a menos de 10 kilómetros de distancia, y que haya sido visado por el Departamento de Vivienda dentro del plazo de 30 meses anteriores a la presentación a visado del contrato referido a la nueva vivienda. Estar empadronado en Navarra.

Tendrán que presentar las declaraciones de renta de los ejercicios de 2004 y 2005, en las que se deben cumplir con los siguientes ingresos mínimos: VPO de régimen general, 9.000 euros en la parte general de la base imponible más rentas exentas; y VPT, 12.000 euros en la parte general de la base imponible más rentas exentas.

Los ingresos máximos que debe cumplir la declaración de renta del año 2005 no debe superar en las VPO en 5,5 veces el IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples) y en 7,5 el IPREM en las VPT. En estos ingresos se tiene en cuenta el número de miembros que componen la unidad familiar.

Para aquellos solicitantes que sufran discapacidades motrices graves, discapacidades iguales o superiores al 65%, o sean víctimas de terrorismo, de violencia de género o formen parte de familias numerosas, la ley reserva del 3%.

Como novedad en esta promoción, las víctimas de violencia de género y los solicitantes con un 65% o más de discapacidad y aquellos que presenten discapacidad motriz grave no estarán obligados a presentar declaración de ingresos mínimos.

No se aceptarán solicitudes cuando la base imponible del patrimonio del solicitante genere obligación de declararlo a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio.

Las subvenciones previstas para las viviendas de protección oficial son: el 16% hasta el 1,5 veces el IPREM; el 13% de 1,5 hasta 2,5 veces el IPREM; y del 8% de 2,5 a 3,5 veces el IPREM. En el caso de las viviendas de precio tasado las subvenciones son: el 6% hasta 1,5 veces el IPREM; el 4% de 1,5 hasta 2,5 veces el IPREM; y del 2% de 2,5 a 3,5 veces el IPREM. En el cálculo de los ingresos de los solicitantes se tiene en cuenta el número de los miembros de la unidad familiar. La subvención sería mayor para familias numerosas.

VIVIENDAS DE ALQUILER

Para las viviendas de régimen especial, se puntuará la necesidad de vivienda (máximo de 30 puntos); circunstancias personales o familiares, tales como hijos convivientes, discapacitados físicos o psíquicos convivientes, condición legal de discapacitado del solicitante y por desgravación de cuenta ahorro vivienda ; renta familiar (máximo 10 puntos); y otros aspectos tales como residencia ininterrumpida en Pamplona desde 1 de enero de 2000 (15 puntos) y convivir en viviendas de familiares u ocupar una vivienda en alquiler con más de un año de antigüedad (8 puntos).

Para las viviendas de régimen general: necesidad de vivienda (máximo 55 puntos); circunstancias personales y familiares ; ingresos familiares (máximo 10 puntos); y puntuación específica para víctimas de violencia de género (hasta 15 puntos). También para acceder a estas viviendas existen requisitos, que se especifican en la documentación.