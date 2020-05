Este lunes se ha retomado la temporada de pesca 2020 en Navarra

PAMPLONA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Este lunes, 18 de mayo, se ha retomado la temporada de pesca 2020 en Navarra, tras la publicación de la orden ministerial del pasado 16 de mayo que permite esta actividad respetando en todo momento las limitaciones y pautas de salubridad establecidas frente al COVID-19.

Además, puede realizarse la reserva de permisos para la Región Salmonícola Superior, Tramo Salmonero y escenarios de pesca de la Región Ciprinícola.

Las nuevas medidas de flexibilización establecidas por el Ministerio de Sanidad permiten el desarrollo de la pesca desde la Fase 1 del proceso de desescalada, por lo que ésta se llevará a cabo sin franjas horarias ni restricciones de movilidad dentro de la Comunidad foral. La actividad deberá realizarse manteniendo las oportunas distancias de seguridad y otras medidas de higiene y prevención fijadas por las autoridades sanitarias competentes. Todo ello según lo recogido en la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma, en aplicación de la fase 2 del 'Plan para la transición hacia una nueva normalidad'.

En previsión de estas medidas de flexibilización, el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente procedió el pasado 13 de mayo a la apertura de la aplicación para efectuar la reserva de permisos de pesca para la Región Salmonícola Superior, Tramo Salmonero y los Escenarios Deportivos de Pesca de la Región Ciprinícola, para la temporada 2020.

Las reservas de los permisos se pueden realizar de dos formas diferentes: a través de la página web del Departamento y por vía telefónica en InfoNavarra (948 012 012: Gratuito con tarifa plana y, si no, precio de llamada local, y 012: Coste de la llamada: 0,34 euros.) El horario de atención telefónica es de lunes a viernes, de 8.00 a 19.00 horas (del 1 de julio al 15 de agosto de 8.00 a 15.00 h) y se solicitará número de DNI y número de su licencia de pesca, ha informado en un comunicado el Gobierno de Navarra.

Para la temporada 2020 se mantiene el mismo sistema sostenible de pesca aplicado el año pasado para la trucha en la Región Salmonícola Superior y el Tramo Salmonero. Con este sistema, el Gobierno de Navarra pretende "asegurar la viabilidad de las especies pescables, a la vez que garantiza el disfrute de su actividad a todos los pescadores con licencia". Además se inicia el sistema de permisos para los Escenarios de Pesca de la Región Ciprinícola.

TRUCHA - REGIÓN SALMONÍCOLA SUPERIOR

Los pescadores que quieran acudir a pescar a la Región Salmonícola Superior deberán contar con un permiso de pesca personal e intransferible para un día y una cuenca concreta.

Teniendo en cuenta las limitaciones para la pesca como consecuencia del estado de alarma por Covid-19, el total de los permisos existentes se han distribuido en el periodo restante hasta la finalización de la temporada de pesca, y el número de permisos disponibles para la temporada 2020 es de 16.875.

La Región Salmonícola Superior está dividida en siete cuencas. Para cada cuenca habrá una cantidad de permisos disponibles que se corresponde con la abundancia de especies pescables:

- Arga-Ultzama: 250 permisos (Coto de Eugi: 144 permisos)

- Arakil-Larraun: 822 permisos

- Baztan-Bidasoa: 9.875 permisos

- Ega-Urederra: 678 permisos (Coto de Zudaire: 375 permisos)

- Irati-Erro: 500 permisos

- Oria-Urumea: 4.750 permisos

- Eska-Salazar: 0 permisos (cuenca vedada)

El número de permisos de pesca de trucha a los que podrá optar cada pescador de cara a la nueva temporada 2020 será de 12, con un máximo de cinco permisos en la modalidad extractiva. En cada jornada extractiva se mantiene el cupo máximo de dos truchas por pescador, y la talla mínima se queda en los 23 centímetros.

La activación de los permisos se hará de forma escalonada para facilitar un reparto homogéneo entre el mayor número de pescadores: cinco permisos a partir del 13 de mayo y el resto de permisos, a partir del 25 de mayo.

El hecho de que la activación de los permisos se haga de forma escalonada no implica que los permisos deban reservarse en esos periodos, pudiendo realizarse su reserva desde el 13 de mayo hasta el fin de la temporada de pesca.

Los menores de 16 años estarán exentos de dicho permiso para la pesca de todas las cuencas, en los tramos de río dentro del núcleo urbano, durante el período hábil para la Región Salmonícola Superior y únicamente la modalidad de captura y suelta (en las cuencas abiertas con tramos vedados, se deberán respetar la veda en dichos tramos).

Los pescadores que viven en las riberas de los ríos de la Región Salmonícola Superior también tienen que solicitar permisos para poder ir a pescar, pero tienen reservado temporalmente un 20 por ciento de los que corresponden a su zona. En caso de que no hagan uso de ellos, se liberarán a partir del 1 de junio para el disfrute del resto de pescadores.

Además, se mantiene la posibilidad de prolongar la temporada, sólo para la modalidad de captura y suelta, añadiendo 15 días más para pescar si lo permite el caudal y la temperatura. Para dicho período cada pescador podría disponer de un máximo de tres permisos (independientemente de que haya agotado o no los permisos disponible en la temporada). Una medida que permitirá complementar esta actividad deportiva con la actividad turística y de vacaciones.

SALMÓN - TRAMO SALMONERO

Para la pesca en el Tramo Salmonero es necesario contar un permiso diario y personal. La fecha de inicio de reserva de permisos será el 13 de mayo. Para que exista un reparto homogéneo y evitar saturar el sistema telefónico los permisos se concederán con un máximo de 10 permisos por llamada y semana. En número máximo de permisos diarios de salmón es de 100 permisos por día y no existe límite de permisos por pescador y temporada.

Se mantiene el sistema de permisos para la pesca del salmón, con un cupo máximo para la temporada de 53 salmones.

Los salmones pescados podrán ser donados vivos al Departamento para que formen parte del plantel de reproductores de la piscifactoría o para realizar estudios de radioseguimiento, englobado a través del programa 'apadrina un salmón'.

Para la pesca en los Escenarios de Pesca de la Región Ciprinícola es necesario contar un permiso diario y personal, y no existe un límite anual de permisos por pescador y año. El número máximo de permisos que se pueden tener reservados sin disfrutar es de cinco. Hasta que no llega el día del primer permiso reservado no se puede reservar otro día. Además del titular (o dos titulares en el caso de compartir puesto) de un permiso para cada puesto, podrán ejercer la pesca otras personas en dicho puesto siempre y cuando los titulares de los permisos estén presentes y de acuerdo con ello.

La Orden Foral 27E/2020, de la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente define las normas de pesca para el año 2020 y detalla cuáles especies pescables, zonas, tramos de río vedados temporales y cupos permitidos