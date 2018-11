Las madres navarras del IRPF se muestran "indignadas" con el cuatripartito y dicen que "queda solo la vía judicial"

Publicado 08/11/2018 12:14:37 CET

PAMPLONA, 8 Nov.

Las madres navarras que solicitan la devolución de las retenciones en las prestaciones por maternidad se han mostrado "indignadas" y "cabreadas" con la actitud del cuatripartito de no apoyar previsiblemente la proposición de ley para que se les devuelvan las retenciones y han indicado que "nos quedará solo la vía judicial".

En este sentido, María Mena, madre afectada, ha señalado, en declaraciones a los medios de comunicación, que "empezaremos con la vía administrativa, lo llevaremos a Hacienda y sabemos que nos dirán que no, después iremos al tribunal Económico-Administrativo de Navarra y también nos dirán que no, e iremos entonces por la vía Contencioso Administrativa apelando al artículo 14 de la Constitución". "Los asesores jurídicos con los que nos hemos reunido nos dicen que tendremos todas las de ganar", ha expuesto.

Ha precisado que "las primeras instancias se tienen que presentar de manera individual, las iremos reagrupando para que la mayor parte de madres la presenten, luego tendremos que ver con abogados cuál es la mejor vía, si hacerlo común, solo unas pocas madres y que luego sea sentencia para el resto, crear una asociación..., estamos viendo cuál es la mejor manera". "Ya es bastante decepcionante que tengamos que ir a denunciar a nuestro Gobierno", ha aseverado.

María Mena ha manifestado que se encuentran "muy decepcionadas". "Vemos que los motivos para decir una cosa u otra van cambiando porque antes decían que la culpa de quitar las exenciones era del Gobierno anterior, que no les quitamos culpa para nada, y sin embargo ahora dicen que era una ley injusta y discriminatoria, no es coherente su discurso", ha dicho.

Ha añadido que "la ley de hipotecas sí se puede igualar" al resto de España y ha defendido que "la natalidad es muy importante y decir así tan aleatoriamente que no es de interés general es algo grave".

Esta madre ha añadido que "el Gobierno actual dice que su ley de deducciones es más justa" y ha expuesto que "de Justicia hablan los jueces y hasta ahora el único que se ha pronunciado ha sido el Tribunal Supremo diciendo que lo justo es la exención y no basándose en lo que ponía en la ley sino en que no son retribuciones laborales sino que es una ayuda para cuando el contrato de trabajo está en suspensión".

Sobre la ley de deducciones, ha indicado que "vemos que tiene malo que deja fuera a toda la clase media". "A partir de rentas de 23.000 euros ya tienen que pagar impuestos y esas no son rentas altas. Al final la mayor parte de la población navarra se va a ver desfavorecida", ha opinado, para señalar que "si quieren favorecer a las rentas muy bajas nos parece estupendo y además necesario, pero se puede arreglar dando ayudas específicas a las familias con muy bajos ingresos e incluso que los que no tienen que hacer la declaración que puedan tener a priori unas medidas". "Pero es un tema aparte de la exención que se va a hacer en el resto de España", ha comentado.

María Mena ha criticado que desde el cuatripartito "no nos han dado ninguna solución" a las madres afectadas y "no quisieron dárnosla". "Algunos partidos incluso nos trataron con cierto desdén", ha dicho, para indicar que Podemos-Orain Bai "sí que nos dio cierta posible solución de deducciones pero es que el resto no nos quiso dar ninguna solución e incluso algunos dijeron que no veían injusta nuestra situación".

Ha explicado esta madre que incluso propusieron a los grupos que "si su ley les parecía más justa se aplicara con retroactividad y nos nos dejarían fuera a las 26.000 madres y nos dijeron y nos mintieron diciendo que la retroactividad no era viable". "Saben que se puede hacer, que no nos digan que no se puede hacer porque entonces es cuando nos indignamos y nos cabreamos", ha manifestado.

Mena ha explicado que "especialmente dolidas" están por venir estos argumentos de "partidos de izquierdas, que supuestamente están al lado del pueblo". "Nos sentamos delante de ellos y nos quieren poner ninguna solución", ha insistido.