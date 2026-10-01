El maestro en Educación Primaria y pedagogo Rubén Fuertes Peralta, Premio Alumni Distinguido de la UPNA

PAMPLONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El maestro en Educación Primaria, profesor de Educación Secundaria y pedagogo Rubén Fuertes Peralta ha recibido el XI Premio Alumni Distinguido de la Universidad Pública de Navarra (UPNA).

El egresado por la UPNA fue director durante 10 años del Colegio Público Alfonso X el Sabio, ubicado en San Adrián, y su labor al frente de distintos proyectos educativos en este centro ha sido reconocida por el Gobierno de Navarra (entre otros, su plan de contingencia frente al COVID-19, reconocido también a nivel estatal; su plan para luchar contra el absentismo escolar, su Plan Digital de Centro y el Plan Ikasnova).

Además, el colegio ha sido distinguido "en numerosas ocasiones" como Centro Excelente del Sistema de Gestión de la Calidad y también fue destacado como escuela "de éxito" por un estudio realizado por Luis Lizasoain Hernández, de la Universidad del País Vasco (EHU).

Con el Premio Alumni Distinguido, la UPNA quiere "visibilizar el papel de la formación universitaria en el desarrollo personal y profesional de sus egresados y egresadas y, por tanto, los beneficios de la inversión pública realizada en la institución".

Se trata de un premio honorífico, que no conlleva asignación económica. En su fallo, el jurado ha destacado la "trayectoria profesional y personal marcada por una profunda vocación educativa" del premiado y su "compromiso constante con la mejora de la enseñanza y una clara voluntad de servicio a la comunidad".

"Ha sabido convertir su formación y experiencia docente en una trayectoria de liderazgo, innovación e investigación. Desde la dirección del CPEIP Alfonso X el Sabio de San Adrián impulsó un modelo educativo basado en la inclusión, la participación, la innovación y la atención a la diversidad, promoviendo proyectos que han contribuido a mejorar la convivencia, reducir el absentismo y favorecer el éxito educativo", señala el jurado.

Como también se apunta en el fallo, el valor de su candidatura "trasciende los logros de su propio centro" puesto que, como se ha señalado, algunas de sus iniciativas han sido reconocidas por el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra y han servido "de referencia para otros centros, mientras que su propuesta para facilitar el regreso a las aulas durante la pandemia de COVID-19 tuvo también reconocimiento en el ámbito estatal".

"Todo ello pone de manifiesto una trayectoria coherente y sostenida, en la que conocimiento, compromiso, capacidad de liderazgo y vocación de transformación se ponen al servicio de una educación más inclusiva y de mayor calidad", concluye el fallo.

Por su parte, Rubén Fuertes destaca que llegó a la UPNA en 1995 siendo menor de edad y que supuso una experiencia tanto académica como social "importantísima". "Para un chico de la Ribera Alta, que era la primera vez que "salía de casa", vivir en Pamplona, conocer nuevos compañeros y compañeras y recibir clases en la universidad ofrecía un abanico de posibilidades interesantísimo. Formábamos parte de la primera promoción de Maestro en Educación Primaria y el recorrido que realizamos por las diferentes asignaturas fueron dejando unas semillas que más tarde, junto con las diferentes experiencias vividas y formaciones complementarias, florecieron: los primeros equipos de trabajo, mi primer contacto con el euskera, las primeras adaptaciones curriculares, las didácticas de las diferentes materias o las tecnologías aplicadas a la educación. Tengo un buen recuerdo a todos los niveles", concluye.

FORMACIÓN Y TRAYECTORIA DE RUBÉN FUERTES

Rubén Fuertes Peralta (San Adrián, 1977), se tituló como Maestro de Educación Primaria en 1998 en la UPNA y en junio de 2025 se graduó en Pedagogía por la UNED. Su primera experiencia docente llegó en septiembre de 2001, momento en que compaginó durante un curso completo la labor educativa en un centro concertado de Educación Primaria con la del Centro Público de Educación de Personas Adultas de Tudela.

A partir de entonces, continuó ejerciendo como docente especialista en Lengua y Cultura Vasca y como tutor de Primaria hasta el año 2008, cuando es nombrado director del Servicio de Asesoramiento e Investigación del Instituto Navarro del Vascuence. Posteriormente, fue nombrado director del Servicio de Desarrollo del Vascuence del Euskarabidea hasta 2011.

En septiembre de 2011 retoma la docencia en aula, y lo hace en el CPEIP Alfonso X el Sabio de San Adrián. En los cinco primeros cursos desarrolla varias funciones, siempre "relevantes" en un centro educativo: como tutor en la etapa de Primaria, como responsable de calidad, como coordinador de ciclo, como responsable del proyecto lingüístico del centro, como coordinador de la red de escuelas saludables y como responsable de nuevas tecnologías.

En enero de 2016 fue nombrado director del Colegio Público Alfonso X el Sabio de San Adrián, donde desarrolló "importantes proyectos" relacionados con la gestión, innovación e investigación de este centro educativo.

Varios de estos proyectos "han sido referentes" a nivel del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, que los ha implementado en otros centros educativos. También han sido "referentes" para el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Todos los proyectos se han centrado en el desarrollo de los pilares en los que se basa la educación inclusiva.

COMPOSICIÓN DEL JURADO

El jurado que ha otorgado el galardón ha estado presidido por Begoña Pérez Eransus, vicerrectora de Estudiantes, Vida Universitaria y Compromiso Social; Iosune Pascual Azcárate, gerente de la Fundación Universidad Sociedad; Eva Perujuániz Bermúdez, directora general de Universidad (Gobierno de Navarra); Alfredo Ursúa Rubio, Director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación; Carlos Adín Sanz (a propuesta del Consejo Social); e Idoia Zabaleta Arregui, responsable del Programa Alumni de la UPNA.